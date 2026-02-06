Zubac se emotivnom porukom oprostio od Clippersa: 'Jedan od najtežih trenutaka u karijeri...'

Ivica Zubac u četvrtak je razmijenjen te je postao novi igrač Indiana Pacersa. U Clippersima je proveo dugih sedam godina i od dolaska bio je jedan od najvažnijih igrača momčadi. Od kada je stigao James Harden, njihov duo bio je okosnica momčadi i donio je puno sreće navijačima Clippersa. Zubac se emotivnom porukom oprostio od Clippersa.

"Ovo je jedan od najtežih trenutaka u mom životu. Točno prije sedam godina ova mi je momčad dala priliku i nikad nisam mogao zamisliti da će se sve ovako razviti. Omogućili su mi da rastem kao igrač i kao čovjek. Samo želim reći hvala.

Posebno navijačima. Od trenutka kada sam obukao ovaj dres, pokazivali ste mi ljubav i podršku, i u dobrim i u lošim večerima, nikada mi niste okrenuli leđa. To mi je značilo sve i bio je razlog zbog kojeg sam s tolikim ponosom predstavljao ovaj dres.

Ljudima iza kulisa - medicinskom osoblju, kondicijskim trenerima, ekonomima, osiguranju, kuharima, trenerima... hvala vam što ste se brinuli o meni od prvog dana. Puno toga što radite prođe nezapaženo, ali ja sam uvijek cijenio sve što ste činili kako bih mogao igrati i biti najbolja verzija sebe.

Stekao sam mnogo braće i prijatelja za cijeli život. Volio sam biti dio obitelji Clippersa. Steve i ljudi iz uprave, hvala vam što ste mi vjerovali i davali mi priliku iz godine u godinu. Odlazim ni s čim osim ljubavi, zahvalnosti i poštovanja prema ovoj organizaciji i svima vama. Od vrha do dna. Nikada neću zaboraviti ovih sedam godina i ljubav koju sam ovdje dobio. Uvijek ljubav."

Nekoliko suigrača oprostilo se od Zupca. Posebno emotivni bili su Bogdan Bogdanović i Nicolas Batum.

"Terca na tisinu brate. Mnogo falis, ali CJEPAJ dalje!!!", napisao je srpski košarkaš.

- Sinoć sam rekao ženi: U ovoj sam ligi 18 godina... Mislim da me ovo najviše zaboljelo. Imao sam prijatelje i suigrače koji su razmijenjeni, i to je užasno. Ali prolazite kroz to s dečkima. Zubac - kao, to se ne očekuje. Toliko je značio za franšizu. Kladim se da je upravi bilo jako teško to učiniti. Sjećam se da mi se rodio sin i da sam sljedeći dan morao otići u Miami na 36 sati. I bilo je poražavajuće. A to je bilo samo 36 sati. Nisam mogao ni zamisliti da će se ovo dogoditi. Vrlo, vrlo teško - rekao je Batum.