Zubac se vratio nakon ozljede, Clippersi tonu sve dublje...

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Kevin Durant je ubacio 34 poena za Houston, a ostvario je sedam asistencija te pet skokova, ali bilo je sve to premalo na gostovanju kod Dallasa koji je nakon četiri poraza napokon pobijedio

Nakon ozljede u sastav Los Angeles Clippersa se vratio hrvatski centar Ivica Zubac, ali u noći sa subote na nedjelju stao je pobjednički niz kluba iz Los Angelesa, s uvjerljivih 146-115 protiv njih je slavio Boston.

LA Clippers su imali šest pobjeda u nizu prije poraza za koji je glavni krivac odlični Jaylen Brown. Taj igrač Bostona odradio je još jednu utakmicu na MVP razini, dvoboj  je završio s 50 poena uz šut 18-26, dok je za tri poena gađao 6-10. Svemu tome je dodao pet asistencija i tri skoka.

NBA: Boston Celtics at Los Angeles Clippers
Foto: Kirby Lee/REUTERS

Utakmica je već nakon prve četvrtine otišla u gostujućem smjeru nakon 42-28 za Boston koji je sve bliže drugom mjestu na ljestvici Istočne konferencije. Brown je jako dobru potporu imao u Derricku Whiteu koji je postigao 29 poena uz sedam asistencija.

Na NBA parkete se vratio hrvatski košarkaš Ivica Zubac koji je s klupe odradio 21 minutu za LA Clipperse. Ubacio je četiri poena uz šut iz igre 2-6, a dodao je tome sedam skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Po 22 poena su za LA Clipperse ubacili Kawhi Leonard i John Collins, s tim da je Leonard imao po tri skoka, asistencije i ukradene lopte.

Philadelphia je u gostima bila bolja od New Yorka sa 130-119. New Yorku  je to bio treći poraz u nizu i sada New York, druga momčad na Istoku, ima tek jednu pobjedu više od Bostona.

Tyrese Maxey je bio nadahnut kod Philadelphije te je u Madison Square Gardenu postigao 36 poena uz osam skokova i četiri asistencije. Po 26 koševa za goste su postigli Joel Embiid i VJ Edgecombe. Tome je Embiid dodao 10 skokova i pet asistencija. Prvo ime New Yorka bio je, dakako, Jalen Brunson koji je postigao 31 poen uz četiri asistencije i četiri skoka.

NBA: Philadelphia 76ers at New York Knicks
Foto: Wendell Cruz/REUTERS

Novu sjajnu utakmicu odigrao je Deni Avdija, a njegov je Portland slavio kod San Antonija sa 115-110. Avdija je postigao 29 poena uz 10 asistencija i 11 skokova. Vrlo dobro ga je pratio Donovan Clingan koji je ubacio 24 poena, a ostvario je i 12 skokova te četiri asistencije.

Svi članovi petorke San Antonija ubacili su 14 ili više poena, a najbolji je bio Luke Kornet s 23 poena, osam skokova i tri asistencije. Zbog ozljede za Spurse nije igrao Victor Wembanyama.

Kevin Durant je ubacio 34 poena za Houston, a ostvario je sedam asistencija te pet skokova, ali bilo je sve to premalo na gostovanju kod Dallasa koji je nakon četiri poraza napokon pobijedio. Bilo je 110-104 za Dallas kojeg je do slavlja vodio Anthony Davis s 26 poena, 12 skokova, pet blokada i tri asistencije.

Houston je izgubio utakmicu nakon četiri pobjede u nizu, a nakon samo jedne minute ovog susreta parket je morao napustiti Alperen Sengun, ponajbolji igrač Houston, zbog ozljede gležnja.

Minnesota je zaustavila niz Miamija od četiri pobjede slavivši na Floridi 125-115. Polovicu gostujućih koševa postigli su Anthony Edwards i Naz Reid. Prvi je dao 33 uz pet asistencija, dok je potonji kao igrač s klupe ubacio 29 uz četiri skoka.

