Zubac sjajan protiv Jokića, Clippersi u drami srušili Denver!

Mnogi su susret Denver Nuggetsa i Los Angeles Clippersa na otvaranju play-offa označili kao jedan od najuzbudljivijih ove sezone koji bi mogao potrajati i sedam utakmica, a prve dvije nisu razočarale. Donijele su dramu i izjednačenje.

Nakon što su Clippersi u prvoj utakmici vodili cijelo vrijeme, ispustili plus 15 pa na koncu izgubili nakon produžetka, takvo što nisu dopustili u uzvratu u Denveru. Bila je to čvrsta i neizvjesna utakmica, nitko nije vodio više od sedam razlike, a na kraju je presudila fenomenalna partija Kawhija Leonarda koji je svoju momčad doveo do 'brejka' pobjedom (105-102).

Foto: Robert Edwards/REUTERS

Bio je nezaustavljiv, zabio je 39 koševa, uključujući i tricu za pobjedu. Podsjetio je na dane kada je dominirao u NBA ligi i osvajao titule. No, imao je domaćin priliku opet odvesti utakmicu u produžetak. Prvo je Braun gađao tricu, lopta je pogodila tablu i stigla u naručje Nikole Jokića koji je pokušao iz teške pozicije, no niti on nije uspio dobaciti do koša pa su gosti proslavili vrijednu pobjedu uoči selidbe serije u Los Angeles.

Foto: Ron Chenoy/REUTERS

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. Zabio je 16 koševa, pokupio 12 skokova i podijelio četiri asistencije. Odigrao je čak 40:28 minuta, najviše u svojoj momčadi, a na utakmici su više na parketu proveli samo Jokić (43:19) i Jamal Murray (42:12).

Osim statističkog učinka, napravio je veliki posao u obrani na srpskom reprezentativcu. Njega je gotovo pa nemoguće čuvati, nitko na svijetu ne može zaustaviti jednog od najboljih košarkaša na svijetu, no Ivica ga je namučio i uspio donekle usporiti pa je Jokić brojao do 26 koševa, deset skokova i deset asistencija. Jamal Murray bio mu je podrška s 23 koša, Porter je imao 15 koševa i 15 skokova, a Gordon je zabio 14. Kod Clippersa je James Harden bio druga violina s 18 koševa i sedam asistencija, dok je Powell zabio 13.

Serija seli u Kaliforniju gdje se prva utakmica igra 25. travnja. I naravno, očekujemo novu dramu.