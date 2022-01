Najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović briljirao je u pobjedi (111-101) Utah Jazza protiv Detroit Pistonsa. Bogdanović je za 30 minuta na parketu ubacio 23 poena, uz šest skokova i dvije asistencija te šut iz igre 7/15 (3/6 za tri).

Bila je to izjednačena utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivale u vodstvu, no kraj je pripao domaćinima koji su tako došli do jubilarne 30. pobjede. Detroit je ostao na 11.

Fantastičnu smo utakmicu gledali u Denveru gdje su Memphis Grizzliesi srušili Nuggetse sa 122-118. U redovima pobjedničke momčadi ponovno je briljirao Ja Morant sa 38 poena i po šest skokova i asistencija, dok je na drugoj strani najbolji, po običaju, bio Nikola Jokić koji je ostvario još jedan triple-double (26p, 11s, 12a), a imao je i veliku pomoć u vidu Willyja Bartona koji je ubacio 27 poena.

Ipak, nije to bilo dovoljno Nuggetsima koji su u posljednjoj četvrtini gubili s 14 razlike, smanjili na samo četiri, no dalje nije išlo. Denver je tako ostao na 23 pobjede, dok Memphis sa 32 pobjede drži treće mjesto Zapadne Konferencije.

Ivica Zubac je nakon predstave karijere protiv Nuggetsa, odigrao još jednu odličnu utakmicu u kojoj je ostvario double-double (12p, 10s), a njegova je momčad slavila na gostovanju kod Philadelphia 76ersa sa 102-101. Monstruoznu utakmicu odigrao je Joel Embiid koji je ubacio 40 poena, uz 13 skokova. Kamerunac je posljednji put ubacio manje od 20 poena još od sredine prosinca.

Sama završnica bila je izrazito napeta. Prvo je Reggie Jackson pogodio dva slobodna za tri poena prednosti Clippersa 20 sekundi do kraja nakon čega je Embiid polaganjem smanjio na samo -1. Morris potom promašuje oba slobodna, no Maxey je ipak promašio šut za pobjedu.

Rezultati:

Charlotte - Oklahoma 121-98

Orlando - LA Lakers 105-116

Philadelphia - LA Clippers 101-102

Atlanta - Miami 110-108

Boston - Portland 105-109

Milwaukee - Chicago 94-90

Washington - Toronto 105-109

San Antonio - Brooklyn 102-117

Denver - Memphis 118-122

Utah - Detroit 111-101

Golden State - Houston 105-103