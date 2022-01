Ivica Zubac je u noći na četvrtak odigrao najbolju utakmice karijere. Div iz Čitluka ubacio je 32 poena (15/19 iz igre) u izravnom duelu s prošlosezonskim MVP-jem Nikolom Jokićem koji je ostvario 67. triple-double u karijeri! Bez obzira na briljantnu napadačku predstavu, naš centar se na presici prvo osvrnuo na momčadski rezultat, a to je bio poraz 130-128 (114-114).

- Izgubili smo. Moramo vidjeti gdje smo griješili i što možemo učiniti bolje - rekao je Zubac nakon utakmice.

Hrvatski centar igra 6. sezonu od dolaska u najbolju košarkašku ligu svijeta. Dvije cijele sezone odigrao je u dresu LA Lakersa, prije nego što je u veljači 2019. prešao u redove gradskih rivala Clippersa. Zanimljivo, upravo je nekoliko utakmice prije odlaska iz Lakersa ostvario 'Career High' ubacivši OKC-u 26 poena. Taj rekord držao je sve do danas...

- Vrlo zabavna utakmica. Nisam se ovako zabavljao otkako sam došao u NBA. Bio sam fokusiran i u napadu, ne samo u obrani. Bilo je dobro, ali nažalost, izgubili smo. Uskoro nas čeka nova utakmica - zaključio je Zubac.

Kada odigrate najbolju utakmicu karijere, i to sa 30+ poena, to obično znači pobjeda, no ne ako se na drugoj strani nalazi Nikola Jokić. 'The Joker' se ponovno igrao košarke. Iako njegovi potezi, pa i kretnje, izgledaju nezgrapno, nespretno, itekako su učinkoviti.

- Lopta ide njemu u svakom posjedu, a ima toliko poteza da moraš biti spreman u svakom trenutku. Ne smiješ se opustiti ni sekundu jer će te proći, Ne izgleda uvijek lijepo, ali je brz i na postu zna sve. Jedino što možeš je pokušati ga ne faulirati, ali jako je dobar u iznuđivanju kontakta - ispričao je Zubac.

Clippersi su, inače, u nezahvalnoj poziciji. Izgubili su tri od posljednje četiri utakmice, a ovo je bila tek prva od osam uzastopnih gostujućih utakmica. I to u trenutku kada nema najboljih igrača Kawhija Leonarda i Paula Georgea, a kada se 'lomi' regularni dio prvenstva.

Ivica Zubac na presici nakon utakmice karijere u poraza od Denver Nuggetsa: