Košarkaška poslastica u Denveru! Nuggetsi su slavili protiv LA Clippersa sa 130-128 (114-114) uz briljantne predstave Nikole Jokića i Ivice Zupca. Srbin je ovaj put izašao kao pobjednik s nevjerojatnim triple-double učinkom (49 poena, 14 skokova, 10 asistencija), no hrvatski centar pokazao je da može parirati svakome u NBA ligi. Zubac je završio utakmicu s 32 poena, deset skokova i tri asistencija za 37:20 minuta na parketu, najviše u karijeri.

Bila je to više, manje izjednačena utakmica u kojoj su Clippersi uspjeli odlijepiti čak i na +15 u trećoj dionici, no Nuggetsi na krilima raspoloženih Jokića i Gordona šalju utakmicu u produžetke i dolaze do tijesne pobjede. Bila je to 23. pobjeda Nuggetsa i 24 poraz Clippersa, koji su iz komforne zone pali na tek 9. mjesto Zapadne Konferencije.

LA Lakersi su kod kuće izgubili od Indiana Pacersa s 111-104, a domaćoj momčadi nije pomoglo ni 30 poena, uz 12 skokova i pet asistencija, LeBrona Jamesa jer je na drugoj strani bio Chris LeVert, koji je također ubacio 30 poena.

Bio je to četvrti poraz Lakersa u posljednjih pet utakmica. Do kraja regularnog dijela sezone vodit će se velika borba za izravan ulazak u playoff.

Nakon slabijih utakmica, ponovno je bio solidan Bojan Bogdanović čiji je Utah Jazz stradao kod kuće protiv Houston Rocketsa sa 116-11. Najbolji hrvatski košarkaš ubacio je 29 poena, uz pet skokova i asistenciju, no uz loš šut iz igre 11/27 (3/13 za tri).

Bio je to tek 16. ovosezonski poraz Jazza koji drži visoko 4. mjesto Zapadne Konferencije. Više pobjeda od Jazza, imaju samo Memphis, GSW i Phoenix.

Rezultati večeri:

Philadelphia - Orlando 123-110

Washington - Brooklyn 118-119

Atlanta - Minnesota 134-122

Boston - Charlotte 102-111

Miami - Portland 104-92

Chicago - Cleveland 117-104

Milwaukee - Memphis 126-114

Dallas - Toronto 102-98

San Antonio - Oklahoma City 116-98

Utah - Houston 111-116

Denver - LA Clippers 130-128* (114-114)

Sacramento - Detroit 131-133

LA Lakers - Indiana 104-111

*-produžeci