Obavijesti

Sport

Komentari 0
NBA NOĆ

Zubac slavio u derbiju Zapadne obale, ali se ozlijedio; Matković pobijedio Pacerse, Šarić zaigrao

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Zubac slavio u derbiju Zapadne obale, ali se ozlijedio; Matković pobijedio Pacerse, Šarić zaigrao
Foto: Kirby Lee

Hrvatski košarkaši Karlo Matković (New Orleans Pelicansi), Ivica Zubac (Los Angeles Clippersi) i Dario Šarić (Sacramento Kings) nastupili su za svoje klubove u NBA ligi u noći sa subote na nedjelju. Dvojica su slavila

New Orleans Pelicansi pobijedili su Indiana Pacerse 128-109, a hrvatski košarkaš Karlo Matković za domaćine je u ukupno 20 minuta na terenu skupio šest poena, devet skokova i dvije asistencije. Hrvatskom krilu je to bio najbolji skor otkako se vratio u natjecateljski ritam početkom prosinca jer zbog ozljede lista nije igrao kroz studeni. Prvo ime susreta bio je Zion Williamson s 29 poena, sedam skokova i asistencijom. Pelicansi se opasno dižu u formi i ovo im je četvrta uzastopna pobjeda.

NBA: Indiana Pacers at New Orleans Pelicans
Foto: Stephen Lew

Los Angeles Clippersi slavili u gradskom derbiju protiv Los Angeles Lakersa 103-88. Hrvatski centar Ivica Zubac u 11 minuta provedenih na parketu zabio je pet koševa, imao dva skoka i asistenciju. Krajem prve četvrtine uganuo je gležanj i nije se više vratio u igru. Najbolji strijelac na susretu bio je LeBron James s 36 poena, četiri skoka i tri asistencije. 

NBA: Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers
Foto: Kirby Lee

Portland Trail Blazersi pobijedili su Sacramento Kingse 98-93, a kao i na prethodnom susretu između ove dvije ekipe, dominantan je bio Izraelac Deni Avdija s 24 poena, sedam skokova i 11 asistencija. Sacramento je po peti uzastopni put poražen, a Portland je slavio treći put zaredom. Dario Šarić odigrao je četiri minute za Kingse.

NBA: Portland Trail Blazers at Sacramento Kings
Foto: Dennis Lee

Philadelphia 76ers je pobijedila Dallas Maverickse 121-114. Najbolji na susretu, kao i na prethodnoj utakmici protiv New York Knicksa, bio je Tyrese Maxey s 38 koševa, dva skoka i četiri asistencije.

NBA: Dallas Mavericks at Philadelphia 76ers
Foto: Bill Streicher

Toronto Raptorsi poraženi su od Boston Celticsa 112-96. To je njihov četvrti poraz na sedam posljednjih susreta, a najefikasniji na utakmici bio je Bostonov Payton Pritchard s double-double učinkom, odnosno 33 poena, sedam skokova i 10 asistencija.

NBA: Boston Celtics at Toronto Raptors
Foto: Nick Turchiaro

Detroit Pistonsi s lakoćom su svladali Charlotte Hornetse 112-86 na kormilu sjajnog Cadea Cunninghama koji je s trećim ovosezonskim triple-double učinkom briljirao. Zabio je 22 koša, imao deset skokova i isto toliko asistencija.

NBA: Charlotte Hornets at Detroit Pistons
Foto: Rick Osentoski

Memphis Grizzliesi neočekivano su izgubili u FedExForum dvorani od Washington Wizardsa 130-122. Wizardsima je ovo tek druga pobjeda u zadnjih sedam utakmica, a do novog slavlja doveo ih je 22-godišnji Kyshawn George s 28 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

NBA: Washington Wizards at Memphis Grizzlies
Foto: Matthew Smith

 Vrlo napeta utakmica bila je između Golden State Warriorsa i Phoenix Sunsa, ali otišla je u korist domaćina 119-116. Bez obzira na poraz, Devin Booker bio je najbolji pojedinac na susretu s 38 koševa, jednim skokom i pet asistencija. Stephen Curry imao je double-double učinak s 28 poena, 10 skokova i šest asistencija. 

NBA: Phoenix Suns at Golden State Warriors
Foto: John Hefti

Orlando Magic je nakon produžetka slavio protiv Utah Jazza 128-127. Do prve pobjede nakon dva uzastopna poraza vodio ih je Desmond Bane s 32 poena, šest skokova i asistencijom. Utahu je to četvrti poraz na zadnjih šest utakmica.

NBA: Orlando Magic at Utah Jazz
Foto: Rob Gray

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...
WINIFER FERNANDEZ

FOTO Sjećate se nje? Zbog ove odbojkašice kamermanu su dali otkaz. I odjednom je nestala...

Nema tko nije pogledao njezine fotografije te 2016. Bila je na svim naslovnicama, mnogi su je prozvali najljepšom odbojkašicom na svijetu, a onda je odjednom nestala. Gdje je danas Winifer Fernandez?
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi
ZA KRAJ 2025. GODINE

Dinamo - Lokomotiva 2-0: 'Plavi' su jesenski prvaci! Topić i Beljo prelomili gradski derbi

"Modrima" je pripao gradski derbi u posljednjoj utakmici koju su obje momčadi odigrale u ovoj godini. Dinamo je na vrhu lige sa 38 bodova, dok je Lokomotiva osma s 19 bodova

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025