Zubac slavio u derbiju Zapadne obale, ali se ozlijedio; Matković pobijedio Pacerse, Šarić zaigrao

New Orleans Pelicansi pobijedili su Indiana Pacerse 128-109, a hrvatski košarkaš Karlo Matković za domaćine je u ukupno 20 minuta na terenu skupio šest poena, devet skokova i dvije asistencije. Hrvatskom krilu je to bio najbolji skor otkako se vratio u natjecateljski ritam početkom prosinca jer zbog ozljede lista nije igrao kroz studeni. Prvo ime susreta bio je Zion Williamson s 29 poena, sedam skokova i asistencijom. Pelicansi se opasno dižu u formi i ovo im je četvrta uzastopna pobjeda.

Foto: Stephen Lew

Los Angeles Clippersi slavili u gradskom derbiju protiv Los Angeles Lakersa 103-88. Hrvatski centar Ivica Zubac u 11 minuta provedenih na parketu zabio je pet koševa, imao dva skoka i asistenciju. Krajem prve četvrtine uganuo je gležanj i nije se više vratio u igru. Najbolji strijelac na susretu bio je LeBron James s 36 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Foto: Kirby Lee

Portland Trail Blazersi pobijedili su Sacramento Kingse 98-93, a kao i na prethodnom susretu između ove dvije ekipe, dominantan je bio Izraelac Deni Avdija s 24 poena, sedam skokova i 11 asistencija. Sacramento je po peti uzastopni put poražen, a Portland je slavio treći put zaredom. Dario Šarić odigrao je četiri minute za Kingse.

Foto: Dennis Lee

Philadelphia 76ers je pobijedila Dallas Maverickse 121-114. Najbolji na susretu, kao i na prethodnoj utakmici protiv New York Knicksa, bio je Tyrese Maxey s 38 koševa, dva skoka i četiri asistencije.

Foto: Bill Streicher

Toronto Raptorsi poraženi su od Boston Celticsa 112-96. To je njihov četvrti poraz na sedam posljednjih susreta, a najefikasniji na utakmici bio je Bostonov Payton Pritchard s double-double učinkom, odnosno 33 poena, sedam skokova i 10 asistencija.

Foto: Nick Turchiaro

Detroit Pistonsi s lakoćom su svladali Charlotte Hornetse 112-86 na kormilu sjajnog Cadea Cunninghama koji je s trećim ovosezonskim triple-double učinkom briljirao. Zabio je 22 koša, imao deset skokova i isto toliko asistencija.

Foto: Rick Osentoski

Memphis Grizzliesi neočekivano su izgubili u FedExForum dvorani od Washington Wizardsa 130-122. Wizardsima je ovo tek druga pobjeda u zadnjih sedam utakmica, a do novog slavlja doveo ih je 22-godišnji Kyshawn George s 28 poena, sedam skokova i sedam asistencija.

Foto: Matthew Smith

Vrlo napeta utakmica bila je između Golden State Warriorsa i Phoenix Sunsa, ali otišla je u korist domaćina 119-116. Bez obzira na poraz, Devin Booker bio je najbolji pojedinac na susretu s 38 koševa, jednim skokom i pet asistencija. Stephen Curry imao je double-double učinak s 28 poena, 10 skokova i šest asistencija.

Foto: John Hefti

Orlando Magic je nakon produžetka slavio protiv Utah Jazza 128-127. Do prve pobjede nakon dva uzastopna poraza vodio ih je Desmond Bane s 32 poena, šest skokova i asistencijom. Utahu je to četvrti poraz na zadnjih šest utakmica.

Foto: Rob Gray