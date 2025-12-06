Obavijesti

NBA NOĆ

Zubac solidan u porazu, a Jokić još jednom pokazao dominaciju

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Brett Davis

Još jedna uzbudljiva NBA noć je iza nas. Hrvatski centar Ivica Zubac odigrao je dobar susret za Los Angeles Clipperse, dok je glavni igrač večeri bio Denverov Nikola Jokić s 40 postignutih poena protiv Hawksa

Još jedna noć iza nas je u NBA ligi. Odigrano je 12 susreta, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac skupio je za Los Angeles Clipperse 10 poena, šest skokova i jednu asistenciju. Njegovi Clippersi izgubili su od Grizzliesa (107-98), a hrvatski centar odigrao je 35 minuta. Najefikasniji na susretu bio je Kawhi Leonard s 24 poena, osam skokova i četiri asistencije.

NBA: Los Angeles Clippers at Memphis Grizzlies
Foto: Petre Thomas

Denver Nuggetsi Nikole Jokića uspjeli su pobijediti Atlanta Hawkse 134-133, a prvo ime susreta je srpski košarkaš kojem je s 40 poena, devet skokova i osam asistencija malo nedostajalo za triple-double. Nuggetsi su u jednom trenutku susreta gubili s 23 razlike, ali preokret u zadnje dvije četvrtine bio je dovoljan za slavlje. Jalen Johnson (Atlanta) upisao je triple-double; skupio je 21 poen, 18 skokova i 16 asistencija. 

NBA: Denver Nuggets at Atlanta Hawks
Foto: Brett Davis

Boston Celticsi rutinski su svladali Los Angeles Lakerse 126-105, a prvo ime susreta bio je iz poražene ekipe Austin Reaves s 36 poena, tri skoka i osam asistencija. Jaylen Brown dominirao je za Celticse i umalo ostvario triple-double učinak, skupio je 30 poena, osam skokova i osam asistencija. 

NBA: Los Angeles Lakers at Boston Celtics
Foto: Winslow Townson

Orlando Magic pobijedio je 106-105 Miami Heat u napetoj završnici utakmice. Prva i treća četvrtina pripale su Orlandu, a druga i zadnja Miamiju koji nije uspio preokrenuti rezultat u svoju korist. Za Orlando je prvo ime bio Franz Wagner s 32 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je Bam Adebayo iz Miamija imao double-double učinak s 24 poena, 15 skokova i tri asistencije.

NBA: Miami Heat at Orlando Magic
Foto: Nathan Ray Seebeck

Cleveland Cavaliersi slavili su 130-117 protiv San Antonio Spursa. Donovan Mitchell i Devin Vassell bili su najbolji u svojim momčadima s 28 poena. Cavaliersi se polako dižu u formi i ovo im je bila druga pobjeda na zadnja tri susreta, a Spursima prvi poraz nakon dva uzastopna slavlja.

NBA: San Antonio Spurs at Cleveland Cavaliers
Foto: Ken Blaze

Detroit Pistonsi pobijedili su Portland Trail Blazerse 122-116. Izraelac Deni Avdija skupio je 35 poena, devet skokova i sedam asistencija, a njegovi Blazersi ostvarili četvrti poraz na zadnjih pet utakmica, dok su treću pobjedu na posljednje četiri utakmice skupili Pistonsi.

NBA: Portland Trail Blazers at Detroit Pistons
Foto: Lon Horwedel

New York Knicksi s lakoćom su svladali Utah Jazz 146-112 i nastavili sa sjajnom formom te sedmom pobjedom u zadnjih 10 utakmica. Prvo ime susreta bio je Jalen Brunson s 33 poena, dva skoka i četiri asistencije. Utah je s ovim porazom prekinuo kratki niz od dvije uzastopne pobjede.

NBA: Utah Jazz at New York Knicks
Foto: Wendell Cruz

Toronto Raptorsi kod kuće su izgubili od Charlotte Hornetsa 111-86. Nakon sjajnog niza u studenom i devet uzastopnih pobjeda, sad su upisali treći poraz u prosincu što mora zabrinuti trenera Darka Rajakovića. Najbolji na utakmici bio je s 31 poenom, tri skoka i četiri asistencije Immanuel Quickley.

NBA: Charlotte Hornets at Toronto Raptors
Foto: John E. Sokolowski

Bullsi su u Chicagu izgubili od Indiana Pacersa (120-105) te po šesti uzastopni put upisali poraz. Pascal Siakam (Indiana) bio je najefikasniji s 36 poena, 10 skokova i jednom asistencijom. Pacersi su nakon dva poraza zaredom od Nuggetsa i Cavaliersa uspjeli pobijediti.

NBA: Indiana Pacers at Chicago Bulls
Foto: David Banks

Houston Rocketsi rutinski su svladali Phoenix Sunse 117-98 i prvo ime utakmice bio je Houstonov Amen Thompson s 31 poenom, četiri skoka i jednom asistencijom, a njemu uz bok stajao je suigrač Kevin Durant 28 poena, četiri skoka i osam asistencija. Bila je to njihova peta pobjeda na zadnjih šest utakmica.

NBA: Phoenix Suns at Houston Rockets
Foto: Troy Taormina

Bucksi su u Milwaukeeju izgubili 116-101 od Philadelphije. Imali su bolje posljednje dvije četvrtine, ali nije bilo dovoljno efikasno za preokret. Quentin Grimes iz Philadelphije i Bobby Portis iz Milwaukeeja postigli su najviše poena (22). Philadelphia je ostvarila treću uzastopnu pobjedu. 

NBA: Philadelphia 76ers at Milwaukee Bucks
Foto: Michael McLoone

Zadnju utakmicu večeri igrali su Oklahoma City Thunder i Dallas Mavericksi (132-111). Shai Gilgeous-Alexander još jednom je pokazao kako je jedan od najboljih bekova lige s 33 poena, pet skokova i šest asistencija. Oklahoma ove sezone ima samo jedan poraz od Blazersa 6. studenog uz ukupni omjer 22-1.

NBA: Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder
Foto: Alonzo Adams

