Zubac solidan u porazu, a Jokić još jednom pokazao dominaciju

Još jedna noć iza nas je u NBA ligi. Odigrano je 12 susreta, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac skupio je za Los Angeles Clipperse 10 poena, šest skokova i jednu asistenciju. Njegovi Clippersi izgubili su od Grizzliesa (107-98), a hrvatski centar odigrao je 35 minuta. Najefikasniji na susretu bio je Kawhi Leonard s 24 poena, osam skokova i četiri asistencije.

Denver Nuggetsi Nikole Jokića uspjeli su pobijediti Atlanta Hawkse 134-133, a prvo ime susreta je srpski košarkaš kojem je s 40 poena, devet skokova i osam asistencija malo nedostajalo za triple-double. Nuggetsi su u jednom trenutku susreta gubili s 23 razlike, ali preokret u zadnje dvije četvrtine bio je dovoljan za slavlje. Jalen Johnson (Atlanta) upisao je triple-double; skupio je 21 poen, 18 skokova i 16 asistencija.

Boston Celticsi rutinski su svladali Los Angeles Lakerse 126-105, a prvo ime susreta bio je iz poražene ekipe Austin Reaves s 36 poena, tri skoka i osam asistencija. Jaylen Brown dominirao je za Celticse i umalo ostvario triple-double učinak, skupio je 30 poena, osam skokova i osam asistencija.

Orlando Magic pobijedio je 106-105 Miami Heat u napetoj završnici utakmice. Prva i treća četvrtina pripale su Orlandu, a druga i zadnja Miamiju koji nije uspio preokrenuti rezultat u svoju korist. Za Orlando je prvo ime bio Franz Wagner s 32 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je Bam Adebayo iz Miamija imao double-double učinak s 24 poena, 15 skokova i tri asistencije.

Cleveland Cavaliersi slavili su 130-117 protiv San Antonio Spursa. Donovan Mitchell i Devin Vassell bili su najbolji u svojim momčadima s 28 poena. Cavaliersi se polako dižu u formi i ovo im je bila druga pobjeda na zadnja tri susreta, a Spursima prvi poraz nakon dva uzastopna slavlja.

Detroit Pistonsi pobijedili su Portland Trail Blazerse 122-116. Izraelac Deni Avdija skupio je 35 poena, devet skokova i sedam asistencija, a njegovi Blazersi ostvarili četvrti poraz na zadnjih pet utakmica, dok su treću pobjedu na posljednje četiri utakmice skupili Pistonsi.

New York Knicksi s lakoćom su svladali Utah Jazz 146-112 i nastavili sa sjajnom formom te sedmom pobjedom u zadnjih 10 utakmica. Prvo ime susreta bio je Jalen Brunson s 33 poena, dva skoka i četiri asistencije. Utah je s ovim porazom prekinuo kratki niz od dvije uzastopne pobjede.

Toronto Raptorsi kod kuće su izgubili od Charlotte Hornetsa 111-86. Nakon sjajnog niza u studenom i devet uzastopnih pobjeda, sad su upisali treći poraz u prosincu što mora zabrinuti trenera Darka Rajakovića. Najbolji na utakmici bio je s 31 poenom, tri skoka i četiri asistencije Immanuel Quickley.

Bullsi su u Chicagu izgubili od Indiana Pacersa (120-105) te po šesti uzastopni put upisali poraz. Pascal Siakam (Indiana) bio je najefikasniji s 36 poena, 10 skokova i jednom asistencijom. Pacersi su nakon dva poraza zaredom od Nuggetsa i Cavaliersa uspjeli pobijediti.

Houston Rocketsi rutinski su svladali Phoenix Sunse 117-98 i prvo ime utakmice bio je Houstonov Amen Thompson s 31 poenom, četiri skoka i jednom asistencijom, a njemu uz bok stajao je suigrač Kevin Durant 28 poena, četiri skoka i osam asistencija. Bila je to njihova peta pobjeda na zadnjih šest utakmica.

Bucksi su u Milwaukeeju izgubili 116-101 od Philadelphije. Imali su bolje posljednje dvije četvrtine, ali nije bilo dovoljno efikasno za preokret. Quentin Grimes iz Philadelphije i Bobby Portis iz Milwaukeeja postigli su najviše poena (22). Philadelphia je ostvarila treću uzastopnu pobjedu.

Zadnju utakmicu večeri igrali su Oklahoma City Thunder i Dallas Mavericksi (132-111). Shai Gilgeous-Alexander još jednom je pokazao kako je jedan od najboljih bekova lige s 33 poena, pet skokova i šest asistencija. Oklahoma ove sezone ima samo jedan poraz od Blazersa 6. studenog uz ukupni omjer 22-1.

