Prije tjedan je dana Istok Rode\u0161\u00a0na Instagram profil objavio video u kojem trenira te je naveo da se osje\u0107a sjajno, ali sve se to poremetilo prije no \u0161to su trebali oti\u0107i na snijeg u \u0160vicarsku. Obojica su bila na odmoru na na\u0161oj obali, a zatim su krenuli s kondicijskim pripremama u Delnicama.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja Filipa Zub\u010di\u0107a

-\u00a0- Nemam pojma gdje smo mi to mogli pokupiti. Obojica smo bili na moru no to je bilo prije tri tjedna. Prije vi\u0161e od dva tjedna ja sam bio na Pa\u0161manu, a Istok je bio doma pa smo se na\u0161li u Delnicama i odradili planirano. \u010cini se da je korona svugdje iza ugla i da je\u00a0mo\u017eete pokupiti u restoranu, na benzinskoj crpki, u trgovini - rekao je Zub\u010di\u0107 za Ve\u010dernji list.

Sada im slijedi dvotjedna izolacija, a sezona Svjetskog kupa po\u010dinje u rujnu. Podsjetimo, Zub\u010di\u0107 je pro\u0161le sezone bio tre\u0107i najbolji veleslaloma\u0161 svijeta sa 26 bodova zaostatka iza Henrika Kristoffersena.