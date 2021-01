Bio je to dan za pamćenje hrvatskog skijanja. U moru groznih stvari koje su se prethodnih dana događale u Hrvatskoj, naši skijaši su nam donijeli barem malo radosti i veselja

Četvorica Hrvata nastupila su danas na Sljemenu i sva četvorica su došla do bodova. Istok Rodeš, Samuel Kolega i Matej Vidović su došli do prvih bodova u Svjetskom kupu ove sezone, a izvanredan je bio Filip Zubčić koji je došao do rezultata karijere u slalomu osvojivši peto mjesto!

Filip je nakon prve vožnje bio 10., a u drugoj je odradio lauf za pamćenje i došao do pete pozicije što je najbolji rezultat u slalomu za Hrvatsku nakon Ivice Kostelića koji je godinama dominirao u ovoj disciplini.

- Odradio sam drugi lauf jako, bacio sam se koliko ide. Moram vam malo stres nabijati ha-ha. Uspjelo mi je proći, top 10 u slalomu mi je bio cilj za ovu sezonu. Staza je bila dobra, u drugoj vožnji je krenulo stiskati, rupe su se počele lediti, nije bilo mekano kao u prvoj vožnji. Dobro sam se snašao, odradio bez velikih pogreški. Puno novih bodova će biti za slalom, lijepa je stvar što smo sva četvorica osvojili bodove. Istok se nakon lošeg starta sezone uspio vratiti, tu je i Matej Vidović. Jako dobar timski rad - rekao je raspoloženi Filip Zubčić za HRT pa malo stao na 'loptu'.

Brojni ljudi na području Petrinje, Siska i Gline ostali su bez krova nad glavom nakon potresa, a svaki skijaš je deset posto od svoje nagrade proslijedio za pomoć pogođenim područjima.

- Ne treba se puno veseliti. Nama je tu lijepo, uživamo, ali ovo je zezancija. Ovo što se događa u Hrvatskoj je strašno. U Glini i Petrinji je jako teško i nadam se da smo im barem malo vratili osmijeh na lice.

Odmora nema. Za Filipa u četvrtak ujutro slijedi trening veleslaloma, a poslijepodne put u Adelboden gdje slijede nove utrke.

- Nema odmora. Sutra je trening veleslaloma, pa put u Adelboden gdje imamo tri utrke. Ovo je bila samo prva tekma od sljedećih osam ove godine. Što očekivati u Adelbodenu? Ja ću dati sve od sebe i pokušati napraviti dobar rezultat u slalomu i veleslalomu.