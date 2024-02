Zubčić prvi put u Aspenu: Nikad nisam ovdje skijao, gledao sam stazu na YouTubeu. Sviđa mi se!

Filip Zubčić, Istok Rodeš i Samuel Kolega spremni su za nastavak Svjetskog skijaškog kupa koji je na američkoj turneji. Nakon utrka u kalifornijskom skijalištu Palisades Tahoe, skijaši su otputovali nešto istočnije, točnije u Colorado u zimovalište Aspen, koje će biti domaćin dvije veleslalomske utrke i jednog slaloma.

Aspen nam je dobro poznat zato što je tamo 2001. Ivica Kostelić senzacionalno slavio u slalomu sa startnim brojem 64. Janica Kostelić je u Aspenu dva puta pobijedila, a na postolju je bila ukupno šest puta. Ipak, skijašice ove sezone nisu putovale u Aspen.

Zubčić je prvi put u karijeri skijati u Aspenu i vrlo je uzbuđen uoči utrke.

- Prebacili smo se na novu lokaciju nakon Palisadesa, vrijeme je prekrasno, nisam nikad skijao u Aspenu. Pogledao sam malo na YouTubeu kako je ovdje izgledala veleslalomska utrka. Iskreno, sviđa mi se. Jedva čekam petak, subotu i nedjelju - najavio je Zubčić.

Zubo: 'Kiksao sam u veleslalomu'

Zubo je nakon vikenda u Palisadesu uzeo jedan dan odmora, a zatim je iduća dva dana radio kondicijske treninge. Na skije će stati danas kako bi svjež dočekao tri utrke.

- Odlučili smo odmoriti jedan dan nakon utrke u Palisadesu i napraviti dva dana kondicijskih treninga. Skijamo u četvrtak i onda imamo tri dana utrkivanja. Ta tri dana će biti naporna, dobro skijam, tako da mi je bitno biti svjež.

Foto: STOYAN NENOV

Zubčić je u Palisadesu osvojio 13. mjesto u slalomu, što mu je najbolji rezultat u toj disciplini ove sezone, ali je u veleslalomu odustao nakon pogreške u drugoj vožnji (u prvoj je bio četvrti).

- U veleslalomu sam kiksao, to je bila moja greška, loše sam taktički odradio taj dio staze i previše riskirao na dijelu staze gdje to nisam trebao napraviti. To sam analizirao i nadam se da se takva greška neće ponoviti. Idući dan sam se resetirao i dobro skijao slalom, mogao je biti puno bolji da nisam napravio grešku, jer sam na pola staze bio najbrži u drugom laufu, ali bitno je kako je skijanje tu i da mogu i u slalomu puno napraviti.

Zubčić neće jedini skijati veleslalom od Hrvata

Zubčić očekuje dobre uvjete za utrku u Aspenu, ali nada se promjenama na stazi.

- Volio bih da je malo ledenija, u Palisadesu je snijeg bio jako agresivan, ali sam se dobro snašao. Vrijeme je jako dobro, tako da se nadam kako će se organizator potruditi kako bi malo zaledio stazu. Međutim, to u Coloradu nije lako, vlaga je niska, a snijeg je često jako suh i agresivan.

Foto: STOYAN NENOV

Najbolji hrvatski skijaš nakon dugo vremena neće sam skijati veleslalom. Društvo će mu praviti Istok Rodeš, koji će prvi put u karijeri sudjelovati u veleslalomu u Svjetskom kupu. Istaknimo i kako će Matej Vidović ponovno sudjelovati u slalomu nakon 42. mjesta u Palisadesu.

- Baš mi je drago što će Istok ovdje debitirati. Skijao je jako dobro na jesen, ove zime nismo često zajedno trenirali, tko zna, možda iznenadi - zaključio je Zubčić.

Program u Aspenu