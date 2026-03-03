Nadam se da ću sad do kraja sezone uspjeti opet poboljšati rezultate. Ima još utrka, ima Svjetskih prvenstava i, ako Bog da, još ću na sljedećim Olimpijskim igrama biti u formi kako spada, poručuje Filip Zubčić
Zubčić za 24sata: Ova sezona mi je kao slobodni pad s 15. kata
Nakon povratka s još jednih Zimskih olimpijskih igara, najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) je za 24sata proanalizirao nastupe, očekivanja i peh u slalomskoj utrci u Bormiju, gdje je završio na 14. mjestu. Iako je potajno ciljao na medalju, ostvario je plasman u Top 15 u obje tehničke discipline, što smatra solidnim rezultatom i dobrim ulovom bodova za buduće startne liste.
