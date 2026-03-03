Obavijesti

Sport

Komentari 3
NAJBOLJI HRVATSKI SKIJAŠ PLUS+

Zubčić za 24sata: Ova sezona mi je kao slobodni pad s 15. kata

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Zubčić za 24sata: Ova sezona mi je kao slobodni pad s 15. kata
PIXSELL TOP 100 - 2025 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nadam se da ću sad do kraja sezone uspjeti opet poboljšati rezultate. Ima još utrka, ima Svjetskih prvenstava i, ako Bog da, još ću na sljedećim Olimpijskim igrama biti u formi kako spada, poručuje Filip Zubčić

Admiral

Nakon povratka s još jednih Zimskih olimpijskih igara, najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić (33) je za 24sata proanalizirao nastupe, očekivanja i peh u slalomskoj utrci u Bormiju, gdje je završio na 14. mjestu. Iako je potajno ciljao na medalju, ostvario je plasman u Top 15 u obje tehničke discipline, što smatra solidnim rezultatom i dobrim ulovom bodova za buduće startne liste.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026