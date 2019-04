ZuBron 'double-double': Sve je poznato, idemo u NBA play-off

To je to... Svi su odigrali po 82 utakmice, imamo dan odmora, a onda u subotu počinje: NBA play-off! Za to se, zapravo, igralo od 16. listopada do danas, a oni najbolji sada love finale i NBA naslov. Evo svih parova i play-off 'bracketa' sa 16 najboljih momčadi sezone 2018/19:

Playoff 1. kolo

Foto: screenshot/nba

ISTOK

Milwaukee (1) - Detroit (8)

Toronto (2) - Orlando (7)

Philadelphia (3) - Brooklyn (7)

Boston (4) - Indiana (5)

ZAPAD

Golden State (1) - LA Clippers (8)

Denver (2) - San Antonio (7)

Portland (3) - Oklahoma City (6)

Houston (4) - Utah (5)

'ZuBron' izdominirao

Foto: Kirby Lee

Zadnje večeri odigrano je 11 utakmica. Za Clipperse je u Los Angelesu protiv Jazzera briljirao Ivica Zubac. Sjajni hrvatski centar u pola sata zabio je 22 poena uz 77% šuta te 11 skokova i 4 asistencije. Lakersi, deseti na Zapadu, sa LeBronom, a bez play-offa mogu lupati glavom u zid. Magic Johnson 'trejdao' je našeg ZuBrona. Zubac igra sjajno i čeka play-off spektakl s Warriorsima, Magic je... Dao ostavku.

Bojan Bogdanović i Indiana Pacersi u prvom kolu će na Boston, a jučer ga je trener odmarao na gostovanju kod Hawksa. U play-off neće Šarićeva Minnesota i Hezonjini Knicksi, najgora momčad lige. Dario Šarić je sinoć u Denveru u 25 minuta upisao 11 poena (4/13, trica 0/5) uz 7 skokova i 3 asistencije, a Nuggetsi su pobjedom u finišu utakmice osigurali poziciju br. 2 na Zapadu. Mario Hezonja u 21 minutu na parketu nije zabio ni poen za NY.

Denverova pobjeda nad Wolvesima i Portlandov preokret sa -28 do trijumfa nad Sacramentom Nuggetsima je osigurala drugo mjesto, a Blazerse postavila iznad Houstona u završnom poretku Zapada.

Grayson Allen je u porazu Jazzera kod Clippersa postavio svoj osobni rekord od 40 postignutih poena, a NBA se još jednom naklonila i što se aktivnog igranja tiče pozdravila sa istinskim legendama, Dirkom Nowitzkim i Dwyaneom Wadeom.

Foto: JASON SZENES

Sinoćnji rezultati

Atlanta-Indiana 134:135

San Antonio-Dallas 105:94

New York-Detroit 89:115

LA Clippers-Utah 143:137/OT

Portland-Sacramento 136:131

Brooklyn-Miami 113:94

Charlotte-Orlando 114:122

Philadelphia-Chicago 125:109

Memphis-Golden State 132:117

Milwaukee-Oklahoma City 116:127

Denver-Minnesota 99:95

Tablice

ZAPAD

1. Golden State 82 9650:9120 0.695 2. Denver 82 9075:8751 0.659 3. Portland 82 9341:8950 0.646 4. Houston 82 9402:9058 0.646 5. Utah 82 9161:8730 0.610 6. Oklahoma 82 9387:9108 0.598 7. San Antonio 82 9156:9018 0.585 8. LA Clippers 82 9442:9372 0.585 9. Sacramento 82 9363:9455 0.476 10. LA Lakers 82 9165:9306 0.451 11. Minnesota 82 9223:9346 0.439 12. Dallas 82 8927:9032 0.402 13. New Orleans 82 9466:9575 0.402 14. Memphis 82 8490:8703 0.402 15. Phoenix 82 8815:9581 0.232

ISTOK