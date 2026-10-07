'Žuti' nakon dugo vremena okusili slast pobjede u Europi

Košarkaši Splita nakon nešto više od pet godina stigli su do pobjede u europskim natjecanjima. Splićani su u 1. kolu FIBA Europa kupa pobijedili na gostovanju kod češke Opave rezultatom 74-68.

Posljednju slast pobjede u Europu Splićani su osjetili 2021. godine u kvalifikacijama za FIBA Ligu prvaka svladavši ciparski AEK, nakon čega ih je u sljedećem pretkolu zaustavio švicarski Fribourg Olympic. 'Žute' je do slavlja vodio Vito Kučić sa 17 postignutih poena, potvrdivši odličnu formu na startu sezone.

Za trostrukog klupskog prvaka Europe ova sezona predstavlja dugo iščekivani iskorak i povratak na međunarodnu scenu na kojoj se klub posljednjih godina rijetko pojavljivao. Prvi europski ispit uspješno je riješen, a priliku za potvrdu dobrog starta Split će imati već u idućem kolu na Gripama stiže kosovska Trepča.