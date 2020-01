'Zvala me cijela obitelj, mislili su da sam poginuo s Kobejem'

Prošli su sati i sati nakon nesreće koja je oduzela devet života, među kojima i onaj Kobeja Bryanta i njegove kćeri Gianne, da bi se sve žrtve identificirale. No, u panici, brzini, neznanju, želji za ekskluzivom, kako god to nazvali, mediji su živog pokopali i Ricka Foxa, još jednog bivšeg košarkaša LA Lakersa koji je od 1997. do 2004. godine igrao zajedno s Mambom i osvojio tri naslova.

- Od prijatelja sam čuo za nesreću. Prvo sam mislio da govori za Jamesa i Kobeja i rekord, ali mi je onda rekao da trebam sjesti i rekao što je bilo. Nisam vjerovao, bio sam šokiran. Pričao sam s djecom o Kobeju, a onda je telefon počeo zvoniti bez prestanka. Zvao me najbolji prijatelj i kada sam mu se javio rekao je samo: 'Pa ti si živ!' - rekao je pred medijima Fox pa nastavio prepričavati:

- Nije mi bilo jasno što on priča. Poslije njega su me zvali mama, sestra i mnogi drugi i pitali jesam li živ, jesam li bio u helikopteru. Morao sam svima objasniti da nisam bio s Kobejem, tako da je ova nesreća pogodila i moju obitelj - pojasnio je.

- Teška je ovo situacija za sve. Najteže je obiteljima koje su izgubile svoje najmilije i oni su s nama u mislima i u molitvi - rekao je na kraju.