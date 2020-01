Zvali su me natrag u Hajduk, ali već sam dogovorio s Lilleom

Kako se dogodilo da mladi igrač drugoligaša Solina Gregor Gulišija, svega par dana nakon što je postao punoljetan, potpiše ugovor s francuskim Lilleom? Pitanje je to koje zanima sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, a navijače Hajduka dodatno zanima i je li, i ako je, tko je pogriješio u procjeni i proglasio ga neperspektivnim kadetom i potjerao s Poljuda. Odgovor smo potražili kod Gulišije, koji je prije par dana otputovao u Francusku i već odradio prve treninge.

- Za sada treniram s B momčadi, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija. Prezadovoljan sam prijemom i uvjetima, vjerujem da sam napravio pravi potez – javio se Gregor nakon jutarnjeg treninga i dodao:

- Iskoristio bih priliku i zahvalio se Domagoju Bradariću, koji me dočekao i olakšao mi prve dane u novoj sredini. Znali smo se od ranije iz Hajduka, ali stvarno mu svaka čast što je izdvojio toliko vremena za mene i pomogao mi da se snađem.

Mladi nogometaš lako je odgovorio na pitanje kako se iz drugoligaške konkurencije našao na popisu želja kluba iz Lige prvaka, pa makar i B momčad.

- Znao sam da me na utakmicama Solina prate skauti nekoliko klubova, sigurno su me neki snimili i tijekom reprezentativnih akcija. Iznenadilo je i mene kad se javio Lille, bio sam presretan, bila je to ponuda koja se ne može odbiti, ipak se radi o velikom klubu koji igra Ligu prvaka.

I tu dolazimo do ključnog pitanja, ako je nadarenog motoričnog desnog beka prepoznao izbornik U-17 reprezentacije Petar Krpan, nakon njega i izbornik U-18 reprezentacije Josip Šimunić, ako su se za njega zainteresirali brojni klubovi, među kojima i Lille, kako je moguće da se provukao 'ispod radara' svog matičnog Hajduka.

- Nisam se provukao 'ispod radara', znali su oni za mene, štoviše, nedavno je nazvao predsjednik Hajduka Marin Brbić, ali već je bilo kasno, već smo dogovorili sve s Lilleom. Pričao je s mojim roditeljima koji su mu zahvalili na ponudi, jer sam ja u to vrijeme bio još maloljetan.

Hajduk je dakle 'zakasnio angažirati svog vlastitog igrača', što je također svojevrsni kuriozitet, no krivnju za to ne snosi aktualna struka i uprava, nego bivši trener Igor Tolić i voditelj Akademije Krešimir Gojun.

Foto: privatna arhiva

- Nakon odrađenog pionirskog staža prešao sam u kadete kod trenera Igora Tolića, nakon sedam dana on mi se zahvalio i rekao da moram potražiti novi klub. Prihvatio sam poziv Solina i trenirao još jače, iz dišpeta, zbog tih koji su me potjerali. Njihova odluka da me proglase neperspektivnim bila mi je dodatna motivacija da se dokažem i uspijem vratiti u Hajduk, ili u neki drugi, veći klub.

Iako ispada da mu je Hajduk zatvorio vrata, Gregor zna da je to bila odluka pojedinaca koji su tada bili na pozicijama, i koji su donosili odluke.

- Hajduku ništa ne zamjeram, to je moj klub kome bih se želio zahvaliti na šest prekrasnih godina. Za to vrijeme me vežu prelijepa sjećanja, prijateljstva, i sve lijepo što sam tamo doživio. Jednako tako bih se zahvalio i Solinu što su me prigrlili otvorenih ruku, što su mi dali priliku da se dokažem i odigram prve seniorske minute.

Samo rijetki se mogu pohvaliti da su iz Druge HNL otišli u klub koji igra u Ligu prvaka, put koji je ovaj mladi nogometaš prošao je doista jedinstven. Baš kao što je jedinstveno i njegovo ime.

- Mama je htjela nešto posebno, ime koje je i neobično, i rijetko, i tako sam postao Gregor – nasmijao se mladi nogometaš, koji je neobičan po još jednom detalju, on ima nogometnog idola, ali ne navija za nijedan strani klub!?.

- Idol mi je Trent Alexander Arnold iz Liverpoola, ali ne navijam za niti jedan strani klub, samo za Hajduk. Dobro, sad navijam i za Lille – zaključio je simpatični Gregor.