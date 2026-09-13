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ODLIČAN TURNIR NIJEMCA

Zverev je pobjednik US Opena! Nijemac je osvojio drugi Grand slam u karijeri, pao je Shelton

Piše HINA,
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Zverev je pobjednik US Opena! Nijemac je osvojio drugi Grand slam u karijeri, pao je Shelton
Foto: ROBERT DEUTSCH
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Zverev je u New Yorku pobijedio Sheltona i osvojio US Open, drugi Grand Slam u karijeri! Nijemac je ovim trofejem zaokružio veliku sezonu u kojoj je dominirao na najvećim teniskim scenama

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Njemački tenisač Alexander Zverev osvojio je US Open, u finalu Grand Slam turnira koji se održavao u New Yorku svladao je američkog tenisača Bena Sheltona 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2. Zverev je tako kompletirao sjajnu Grand Slam 2026. godinu u kojoj je osvojio i premijerni veliki naslov, onaj u Roland Garrosu. Sada je došao do drugog Grand Slam trofeja, a uz to je još igrao finale Wimbledona, gdje je izgubio od Jannika Sinnera, dok je u polufinalu Australian Opena bolji od njega bio Carlos Alcaraz.

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Zverev je drugi put u karijeri igrao finale US Opena, ali je ove nedjelje naplatio veliki propust iz 2020. kada je izgubio dobiveni finalni meč protiv Austrijanca Dominica Thiema.

Po prvi puta u karijeri je Shelton igrao finale nekog Grand Slam turnira, ali američki teniski navijači i dalje će morati čekati tko će naslijediti Andyja Roddicka. On je kao posljednji Amerikanac 2003. osvojio Grand Slam, točnije, US Open.

U.S. Open
Foto: ROBERT DEUTSCH

Nakon Roddicka i njegovog izgubljenog finala Wimbledona 2009. od Rogera Federera, a prije Sheltona, samo je jedan američki tenisač igrao finale nekog Grand Slam turnira. Bio je to Taylor Fritz koji je prije dvije godine, u tri seta, izgubio finale US Opena od Sinnera.

Nedjeljni je meč počeo breakom Zvereva koji je u ostatku prvog seta, uz veće ili manje poteškoće, čuvao svoj servis. Kako je počela prva dionica tako je i završila, novim breakom njemačkog tenisača za startnih i lakih 6-3.

U.S. Open
Foto: GEOFF BURKE

Shelton je izgledao hladno na terenu, nije bio niti blizu žestok, kvalitetan i gromovit kao u meču protiv Alcaraza kada je ostvario veliku pobjedu.

Kako je prolazio drugi set tako je Zverev izgledao sve uvjerljivije na svom servisu, ali su jednako tako navijači podigli Sheltona koji se uspijevao izvući iz nekih teških situacija te je izborio tie-break. Zverev je u drugom setu propustio jednu break loptu, kao i 30-0 na servis suparnika kod vodstva 6-5.

U.S. Open
Foto: GEOFF BURKE

Veću kvalitetu i mirnoću Zverev je zadržao i u tie-breaku gdje je poveo 5-0 te time osigurao 2-0 u setovima.

Kod vodstva 3-2 u trećem setu Shelton je imao prvu break šansu u meču, ali je nije iskoristio. Igrao je tada Amerikanac sve bolje. Lakše je dobivao svoje servis gemove, a takvu je igru naplatio kod vodstva 6-5 kada je napravio break i smanjio na 1-2 u setovima.

U.S. Open
Foto: Mike Segar

Kratkog je vijeka bio entuzijazam Sheltona i domaćih navijača. U prvom gemu četvrtog seta Zverev je napravio break i na hladnokrvan je način, uz čvrstu igru, prednost držao do kraja. Pobjedu je potvrdio novim breakom za 5-2 čime je Shelton bio i definitivno slomljen.

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