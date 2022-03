Zvezdaš koji brani za Kanadu negirao da se rodio u Hrvatskoj: Greška! Ja sam iz Srpske Krajine

Od 1986. Kanada nije igrala na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Kanađani se vraćaju među najbolje reprezentacije svijeta nakon 36 godina, što su potvrdili pobjedom nad Jamajkom 4-0 u pretposljednjem kolu kvalifikacija CONCACAF-a.

Za Kanadu brani Milan Borjan (34), inače golman Crvene zvezde. Rodio se 1987. u Kninu te su mu u nekim intervjuima znali istaknuti da je rođen u Hrvatskoj, no on je to spremno negirao spominjući Krajinu. Nosio je i majicu "Srpska Krajina" čime je privukao pažnju na sebe, a vjerojatno i naklonost Delija.

- Kako bi sebe opisao, rođen si u Hrvatskoj, živiš u Srbiji, a braniš za Kanadu - upitao ga je novinar B92 na što je golman odgovorio:

- Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin jer sam tamo proveo puno godina - rekao je Borjan za B92.

Te 1987. spomenuta "Srpska Krajina" nije mogla ni postojati jer je ona unutar Hrvatske postojala od 1991. do 1995. kad su ugašene sve misli o "Velikoj Srbiji".

- Došli smo u Beograd bez ičega. Prodavali smo jagode sa šlagom, a otac je imao kiosk. Od prvih zarađenih novaca kupio sam vratarske rukavice. Tada smo predali papire za SAD, Australiju, Kanadu i Zimbabve, a tada je otac 2000. godine odlučio da idemo u Kanadu. Obitelj i dalje živi u Kanadi i ne planiraju se vraćati.

Na pitanje o tome je li razmišljao braniti za Srbiju rekao je:

- Nemoguće je da branim za Srbiju jer imam već 40 nastupa za Kanadu. Tamo se dobro osjećam, uklopio sam se u sustav i imamo velike planove - rekao je.

Jedan je, evo, već ostvario plasmanom na SP.

