Zvezdaši oprostili huliganima: Dosta je s tim, sportaši smo...

Napadnuti igrači zbog zgusnutog rasporeda ne mogu doći u Split na saslušanje. Oni su sportaši, ne žele se baviti tim stvarima i opraštaju napadačima koje neće kazneno goniti.

To je, piše Slobodna Dalmacija, u neformalnom kontaktu sa splitskim sudom rekao Igor Milojević, tajnik vaterpolskog kluba Crvena zvezda.

- Prošlo je kako je prošlo, srećom, bez ozbiljnijih posljedica. Mi smo završili s tim, odlučili smo se boriti na sportskom terenu. Isto tako, nećemo dopustiti da se takvo poniženje kakvo je doživio naš igrač Kralj dogodi bilo kojem hrvatskom sportašu kojemu mi budemo domaćini. S time neka se bave drugi, obitelji tih mladića i društvo, a ne mi - rekao je tajnik Zvezde za Slobodnu Dalmaciju.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1204243 / Novi detalji napda u Splitu: Za zločin iz mržnje prijeti im višegodišnja kazna]

Podsjećamo, 9. veljače ove godine huligani su u Splitu napali vaterpoliste Crvene zvezde koji su došli na utakmicu s Mornarom. Jedan od njih, Aleksandro Kralj, skočio je u more kako bi pobjegao napadačima.

- Nisam znao što da radim, nisam znao gdje da bježim. Na kraju sam skočio u more i bacio sve sa sebe kako bi spasio živu glavu. Poslije nekoliko minuta to je bio veliki kaos, mislio sam da će me ubiti. Mislio sam da će mi pomoći ljudi koji su bili kraj mene, govorili su mi da sam četnik. Ja uopće nisam četnik, nije mi bilo jasno. Poslije je došla policija i bilo je sve lakše. Da nisam skočio u more, ne znam što bi bilo. Želio sam da se spasim - rekao je Aleksandro Kralj.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu otvorilo je istragu protiv četiri mladića, od kojih su dvojica, zbog opasnosti od ponavljanja djela, završila u istražnom zatvoru.

Oni su pušteni 9. travnja, točno mjesec dana nakon napada na vaterpoliste Zvezde i umjesto zatvora odredili su im mjere opreza - moraju se dvaput tjedno javiti u nadležnu policijsku postaju.