Zvezdaši paradirali u oklopnom vozilu, slavili su sa šljemovima

Osim Dinama, grupnu fazu Lige prvaka u utorak su izborili Olympiacos i Crvena zvezda. Prvak Srbije na krcatoj je Marakani izbacio Young Boys zbog golova u gostima odigravši 1-1 u Beogradu uz 2-2 u Bernu.

Nogometaši Zvezde slavili su veliki uspjeh uz trubače u svlačionici, što je na Instagramu objavio Milan Pavkov (25).

Fešta se nastavila paradom ulicama Beograda u oklopnom vozilu s tablicama kluba sa šljemovima i šajkačama na glavama i bakljama u rukama. Sve je pratio i vatromet.

- Zbog ovog sam se vratio. Vjerovao sam u ovo, u momčad, u Zvezdu, zato sad mogu i plakati jer sam vjerovao i Bog nam je dao ovu sreću. Drama? To je Zvezda. Ovako je slađe, zbog ovoga se živi - rekao je australski reprezentativac Miloš Degenek.

Crvena Zvezda don’t do open top bus parades to celebrate getting to the CL, they do open top troop carrier parades. pic.twitter.com/IXIwjFEMZ8