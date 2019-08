Žuti: Dinamo - Zvezda? Uh, ne pitaj me tko bi bio u prednosti

Briljantno, svaka čast. Veliki uspjeh Dinama. Super stvar za hrvatski nogomet, rekao je Robert Prosinečki (50) za 24sata.

Legendarni nogometaš Dinama i bivši hrvatski reprezentativac, sad izbornik BiH, oduševljen je plasmanom "modrih" u Ligu prvaka nakon remija 1-1 kod Rosenborga i ukupne pobjede 3-1.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Već smo i nakon Budimpešte pričali na temu što znači ulazak u Ligu prvaka i apsolutno je ovo nešto veliko - kaže Žuti.

Njegov je reprezentativac Amer Gojak zabio odlučujući gol za 1-1 u 71. minuti, samo pet minuta nakon što je ušao u igru. I to kakav. Bila je to golčina s 25 metara u same desne "rašlje".

- Drago mi je da je moj igrač iz reprezentacije zabio takav gol, stvarno je maestralno pogodio. Baš je u tim trenucima Rosenborg išao po drugi gol i onda je on pogodio na takav način - rekao nam je Prosinečki.

Hrvatski prvak sad može izvući Crvenu zvezdu u skupini Lige prvaka u ždrijebu koji se održava u četvrtak od 18 sati u Monte Carlu. Prosinečki je igrao za oba kluba i teško se može odlučiti tko bi bio u prednosti da kuglice spoje zagrebački i beogradski klub.

- Ma velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u skupinu Lige prvaka, velik je to uspjeh i za jedne i za druge. Nemoj me pitati tko bi bio u prednosti da dođe do tog sraza jer tko zna tko će koga izvući. To bi sad bila samo nagađanja - kaže Žuti i dodaje:

- U Dinamu i Crvenoj zvezdi trebaju uživati u ovom trenutku. Ušli su u Ligu prvaka, ostvarili sjajan uspjeh, triput će imati pune stadione i igrat će protiv najboljih momčadi u Europi. To je ono zbog čega se treba radovati, a tko zna tko bi tu bio u prednosti. Ne možemo prije ždrijeba pričati o tome.

Izet Hajrović i dalje nije u reprezentativnom kadru BiH, a Prosinečki je to samo kratko prokomentirao:

- Nisam ga zvao.