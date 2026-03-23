Zvijezda Atletica šokirala sve nakon derbija s Real Madridom: Postat će suigrač 'vatrenog'...

Nakon višetjednih medijskih nagađanja i preokreta, saga o budućnosti Antoinea Griezmanna (35) konačno je dobila epilog. Legenda Atlético Madrida i francuske reprezentacije napušta europski nogomet i karijeru nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je potvrđeno iz više izvora nakon poraza njegovog kluba u derbiju od Real Madrida (3-2), 35-godišnji napadač postigao je usmeni dogovor s Orlando Cityjem, klubom iz MLS-a, te će se momčadi s Floride službeno priključiti u srpnju ove godine kao slobodan igrač.

Prema najnovijim informacijama, Griezmann i Orlando City dogovorili su sve uvjete suradnje. Francuz će potpisati dvogodišnji ugovor, koji vrijedi do kraja MLS sezone 2027./28., s opcijom produljenja za još jednu godinu. Griezmannova plaća kretat će se između 11 i 16 milijuna dolara bruto po sezoni, što će ga svrstati uz bok Lionelu Messiju kao jednog od najplaćenijih igrača u povijesti lige. U novom klubu naslijedit će i svoj prepoznatljivi dres s brojem sedam.

Iako je imao važeći ugovor s Atléticom do lipnja 2027., Griezmann će u Orlando prijeći kao slobodan igrač. Riječ je o džentlmenskom dogovoru s upravom madridskog kluba, koja mu je obećala da će ga pustiti kada on to odluči, kao znak zahvalnosti za sve što je dao klubu, uključujući i ranije financijske ustupke. Da je stvar riješena, potvrđuje i informacija da je Griezmann dobio dopuštenje kluba da tijekom reprezentativne stanke otputuje u Orlando kako bi finalizirao administrativne detalje i potpisao predugovor.

Postojala je mogućnost da Francuz još tijekom zimskog prijelaznog roka ode u Orlando, ali kako se Atletico plasirao u finale Kupa kralja i četvrtfinale Lige prvaka, još je u igri za trofeje i Griezmann se želi sa stilom oprostiti od kluba u kojem je postao legenda.

Griezmannov odlazak u MLS nije iznenađenje. Francuz nikada nije skrivao fascinaciju američkom kulturom i sportom, posebice NBA ligom, te je više puta izjavio kako mu je cilj završiti karijeru upravo u Sjedinjenim Državama. Obiteljski razlozi, kao i želja za životom na Floridi ili u Kaliforniji, dodatno su ga motivirali na ovaj korak.

Kao najbolji strijelac u povijesti Atlético Madrida s 211 golova u 488 utakmica, Griezmann odlazi kao apsolutna legenda kluba. Odlaskom u Orlando ispunit će svoj san, ali i preuzeti ulogu spasitelja kluba koji se nalazi u teškom razdoblju. Orlando je loše ušao u sezonu i nedavno raskinuo suradnju s dugogodišnjim trenerom, a dolazak zvijezde Griezmannova kalibra trebao bi podići cijelu momčad i vratiti pobjednički mentalitet. Tamo će postati suigrač hrvatskog reprezentativca Marca Pašalića, koji je jedan od ključnih igrača kluba s Floride.