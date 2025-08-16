Obavijesti

Zvijezda Barcelone nahvalila trenera Reala: Mogao bi postati najbolji trener na svijetu

Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Robert Lewandowski (36) definitivno je jedan od najboljih napadača svoje ere, a osim neupitne igračke klase, pokazao je u više navrata i ljudsku. Ovog puta nahvalio je trenera Real Madrida Xabija Alonsa.

- Xabi Alonso ima sjajnu budućnost kao trener. Ne samo taktički, nego i kao osoba. U budućnosti će biti jedan od najboljih trenera, možda i najbolji. On je tip koji može izvući maksimum iz svakog igrača - rekao je Lewandowski za ESPN pa podijelio svoje mišljenje o Realovoj potrazi za novim zvijezdama.

- Real Madrid definitivno osjeća pritisak ne bi li našao nekog poput Laminea Yamala, ali mislim da je to nemoguće. I bolje im je da idu svojim putem - rekao je Poljak. 

FILE PHOTO: Euro 2024 Qualifier - Group E - Poland v Faroe Islands
Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Prošle sezone Lewandowski je zabio 42 gola u 52 utakmice, a ukupno je za Barcelonu nastupio 147 puta i zabio 101 gol, uz 20 asistencija. Prema Transfermarktu vrijedi 12 milijuna eura. 

