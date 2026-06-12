Benjamin Tahirović pokrenuo je neočekivanu polemiku u BiH izgovorivši svoje ime kao 'Bendžamin' na predstavljanju za strane novinare uoči Svjetskog prvenstva
Zvijezda BiH izazvala polemiku izgovorom imena: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'
Uoči povratka Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, igrači reprezentacije dobili su zadatak izgovoriti svoja imena kako bi olakšali posao stranim novinarima i komentatorima. Veznjak Brondbyja rođen u Švedskoj Benjamin Tahirović (23) je pritom svoje ime izgovorio kao 'Bendžamin', što je odmah pokrenulo raspravu u bosanskoj javnosti. Tahirović je kratko odgovorio na kritike.
- Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati kako se moje ime izgovara. Pošto je moje ime dosta međunarodno, rekla mi je žena koja radi da ga izgovorim na engleskom - kratko je objasnio.
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Bosna i Hercegovina u petak od 21 sat u Torontu otvara nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv domaćina Kanade. Pogledajte kako su i drugi igrači Bosne i Hercegovine izgovorili svoja imena i prezimena.
✅ The correct pronunciation of the names of the Bosnia and Herzegovina national team players for the World Cup.— ODOGWU OMAMBALA (@Jubex16) June 10, 2026
Let's hope some of the commentators see these.🔥🔥
There's a lot of ic in their names pic.twitter.com/vTNv98E1BV
U skupini B čekaju ih još Katar i Švicarska, a BiH je do SP-a stigla dramatičnim prolaskom u kvalifikacijama protiv Italije.
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