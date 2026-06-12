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Zvijezda BiH izazvala polemiku izgovorom imena: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 4 min
Zvijezda BiH izazvala polemiku izgovorom imena: 'Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati...'
Foto: Eyepix/SIPA USA

Benjamin Tahirović pokrenuo je neočekivanu polemiku u BiH izgovorivši svoje ime kao 'Bendžamin' na predstavljanju za strane novinare uoči Svjetskog prvenstva

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Uoči povratka Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, igrači reprezentacije dobili su zadatak izgovoriti svoja imena kako bi olakšali posao stranim novinarima i komentatorima. Veznjak Brondbyja rođen u Švedskoj Benjamin Tahirović (23) je pritom svoje ime izgovorio kao 'Bendžamin', što je odmah pokrenulo raspravu u bosanskoj javnosti. Tahirović je kratko odgovorio na kritike.

- Mislim da bi svaki Bosanac trebao znati kako se moje ime izgovara. Pošto je moje ime dosta međunarodno, rekla mi je žena koja radi da ga izgovorim na engleskom - kratko je objasnio.

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Foto: Instagram
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Bosna i Hercegovina u petak od 21 sat u Torontu otvara nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv domaćina Kanade. Pogledajte kako su i drugi igrači Bosne i Hercegovine izgovorili svoja imena i prezimena.

U skupini B čekaju ih još Katar i Švicarska, a BiH je do SP-a stigla dramatičnim prolaskom u kvalifikacijama protiv Italije.

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