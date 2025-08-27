Zvijezda Chelseaja propustila je utakmicu zbog ozljede, pa se prerušila i otišla na karneval...

Samo nekoliko dana nakon što je zbog ozljede morao s tribina pratiti uvjerljivu pobjedu svoje momčadi, mlada zvijezda Chelseaja, Cole Palmer (23), odlučio je iskoristiti slobodno vrijeme na prilično neobičan način. Umjesto mirovanja, Palmer se pojavio na slavnom Notting Hill karnevalu u Londonu, pokušavajući ostati anoniman ispod slojeva krinke.

Međutim, u doba društvenih mreža i s milijunima fanova diljem svijeta, čak ni najkreativnija maska nije bila dovoljna da ga sakrije od budnih očiju obožavatelja.

S terena na ulice Notting Hilla

Prošlog petka, navijači Chelseaja s nestrpljenjem su iščekivali gradski derbi protiv West Hama, no na popisu igrača nije bilo njihovog ključnog ofenzivca. Cole Palmer, koji je prošle sezone bio motor momčadi, propustio je utakmicu zbog ozljede prepona zadobivene tijekom zagrijavanja.

Trener Enzo Maresca objasnio je medijima kako Palmer nije bio sto posto spreman te da je njegovo izostavljanje bila isključivo mjera opreza kako bi se izbjegao rizik od teže ozljede. Bez njega na terenu, "Plavci" su ipak deklasirali rivale s visokih 5-1, no pitanje Palmerovog oporavka ostalo je visjeti u zraku.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Sve do ponedjeljka, kada je sam igrač dao naslutiti da ozljeda ipak nije ozbiljnije prirode. Njegova pojava na karnevalu iznenadila je mnoge, ali je istovremeno i odagnala strahove od dužeg izbivanja s terena.

Pokušaj anonimnosti i karipski korijeni

Palmer se na karnevalu pojavio u potpunoj krinci. Noseći šešir s umjetnim dredovima, masku koja mu je prekrivala veći dio lica i tamne sunčane naočale, nadao se da će se uspjeti stopiti s masom i neometano uživati u proslavi. Svoju je transformaciju ovjekovječio fotografijom na društvenim mrežama uz jednostavan, ali znakovit opis: "Blending" (Stapanje na hrvatskom).

Iako se potrudio, oštro oko navijača brzo ga je identificiralo. Ubrzo su se počeli širiti komentari i fotografije koje su potvrđivale da se ispod maske zaista krije zvijezda sa Stamford Bridgea. Njegovo prisustvo na Notting Hill karnevalu nije bilo slučajno. Palmer je duboko povezan s karipskom kulturom, budući da je njegov djed rođen na otoku St. Kitts, pa je za njega ovaj događaj predstavljao i proslavu vlastitih korijena.

Unatoč tome što je njegov pokušaj anonimnosti propao, Palmerov potez uglavnom je naišao na simpatije javnosti.