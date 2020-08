Zvijezda Clippersa se probudila: Bio sam depresivan, morao sam razgovarati i sa psihijatrima...

Morali smo ga "izbaviti". Maknuti ga iz sobe, biti uz njega i pokazati mu da smo s njim. Sada je konačno igrao bezbrižnu košarku, kazao je Montrezl Harrell o opet pravom Paulu Georgeu

<p>Da sam pogađao svoje šuteve, ova bi serija vjerojatno drugačije izgledala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Zubac uči svoju djevojku</strong></p><p>Rekao je to, za nekoga možda malo i podcjenjivački, <strong>Paul George</strong> nakon četvrte utakmice <strong>LA Clippersa i Dallasa</strong>, one koju je tricom sa sirenom odlučio <strong>Luka Dončić</strong> i izjednačio seriju na 2-2. </p><p>Iako nikad nećemo saznati što bi se dogodilo, primjerice, u onoj prvoj da <strong>Kristaps Porzingis </strong>nije isključen, George je vjerojatno bio u pravu. Jer, nakon tri utakmice u nizu u kojima je pogodio tek 10 šuteva od 47 iz igre (!!), s konačno pravim PG-om Clippersi su zabili 154 koša (!) i zamrznuli Dončića i društvo na -43. Tj., stigli na jednu pobjedu do prolaska, već sada puno težeg od očekivanog.</p><p> - Nisam bio prisutan u drugoj, trećoj i četvrtoj utakmici - jednostavno je objasnio George što mu se događalo nakon što je u petoj utakmici za 25 minuta pogodio 35 koševa.</p><p>Ili, može i tako, jedan više nego u te tri utakmice za zaborav zajedno. Amerikanci su izvadili podatak da je bio prvi igrač od Boba Cousyja iz 1960. godine koji je u tri uzastopne utakmice u doigravanju šutirao ispod 25 posto uspješnosti (minimalno 10 pokušaja po utakmici).</p><p>- Nakupilo se svega po malo. Podcijenio sam mentalno zdravlje, iskreno. Bio sam anksiozan, pomalo depresivan. Razgovarao sam sa psihijatrima i nekako se moj duh promijenio, energija također. To sam trebao. Znate, teško je biti ovdje, "zaključan", samo je košarka svima na pameti i teško se odmaknuti od toga. </p><p>Sreća je bila za Clipperse što je cijelo vrijeme na visokoj razini <strong>Kawhi Leonard</strong> makar je dio odgovornosti barem za jedan od dva poraza snosio i <strong>Doc Rivers </strong>svojim odlukama s klupe...</p><p>- Paul i ja dugo smo razgovarali u mojoj sobi, ali ne o košarci - otkrio je trener Clippersa što je još pomoglo u povratku pravog Georga.</p><p>- Morali smo ga "izbaviti". Maknuti ga iz sobe, biti uz njega i pokazati mu da smo s njim. Sada je konačno igrao bezbrižnu košarku - kazao je<strong> Montrezl Harrell.</strong></p><p>- Ovo je najbolji PG kojeg možemo imati. </p><p>Na radost Clippersa, s pravim Georgeom prvim favoritima za naslov...</p>