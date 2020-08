Pa on nije s ovog svijeta: Dončić s 'jednom nogom' i sa sirenom srušio Clipperse u produžetku!

Tri i pol sekunde prije kraja produžetka Dončić je ostao s Reggiejem Jacksonom i stavio tricu za izjednačenje u seriji na 2-2. Bio mu je to 43. koš, uz 17 skokova i 13 asistencija. Ivica Zubac zabio je 15

<p>Bio je upitan sve do samog početka. A onda, otprilike tri sata kasnije, <strong>Luka Dončić</strong> bio je - Luka Dončić.</p><p>- Ovaj momak ima talent za dramu. Živi za takve trenutke.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Zubac uči svoju djevojku</strong></p><p>Rekao je to Dallasov trener <strong>Rick Carlisle </strong>koji je u produžetku uspio za tri i pol sekunde nacrtati akciju u kojoj je na Dončiću ostao <strong>Reggie Jackson</strong>, a ne <strong>Kawhi Leonard,</strong> a Slovenac laganom step-back tricom sa zvukom sirene izjednačio seriju s Clippersima (135-133) na 2-2.</p><p>- Ovo je jedan od najboljih trenutaka u karijeri. Nešto posebno - tražio je riječi Dončić koji je bolnog gležnja, koji je ozlijedio u trećoj utakmici, često i šepajući tijekom igre, izbrojao do 43 koša, 17 skokova i 13 asistencija. Čudesno.</p><p>- Veliki igrači donose velike odluke. A on je veliki igrač. Već je to dokazao - hvalio je svog suigrača i Trey Burke.</p><p>Pljesak više Dončić i Dallas zaslužuju jer su se vratili iz minusa od 21 koša, što je najveći zaostatak koji je Dallas u povijesti franšize u doigravanju pretvorio u pobjedu. I sve to bez pomoći <strong>Kristapsa Porzingisa </strong>kojemu koljeno nije dalo na parket. Da se Latvijac nije ozlijedio tijekom prve utakmice, danas bi možda Mavericksi vodili 3-1... </p><p>Međutim, i <strong>Paul George</strong>, koji je nastavio šutirati s mizernim uspjehom, ima svoje viđenje.</p><p>- Da sam pogađao šuteve, serija bi bila vjerojatno drugačija. No i oni zaslužuju kredit - rekao je George koji je u posljednje tri utakmice pogodio 10 šuteva od 49. U ovoj, u kojoj je Ivica Zubac opet zabio 15, pak, tri od 14.</p><p>Kawhi Leonard (32 koša) ovaj put nije izvukao Clipperse premda je u zadnjem napadu osnovnog vremena imao loptu i šut za pobjedu iako je <strong>Lou Williams</strong> (36 koševa) bio čak i vrući. Morris je, pak, deset sekundi prije kraja pogodio tricu za 133-132, no radost je trajala dok Dončić nije uzeo loptu i postao najmlađi igrač koji je u doigravanju ostvario triple-double s više od 40 koševa i uz Magica Johnsona jedini s dva u prve četiri utakmice doigravanja u karijeri.</p><p>- Čim smo vidjeli da će igrati, znali smo da slijedi nešto posebno - kazao je Seth Curry kojeg je cijela obitelj Curry gledala i bila dio malobrojne virtualne publike u dvorani.</p><p>I dok se više nitko ne usudi prognozirati što će se dogoditi u ovoj seriji s ovakvim Dončićem, one <strong>Toronta i Brooklyna te Bostona i Philadelphije </strong>završile su u četiri utakmice. Za prvu očekivano jer ovakav Brooklyn bez više od pola momčadi nije imao što tražiti protiv branitelja naslova, pa je za kraj primio 150 koševa. Klupa Raptorsa zabila je 100 koševa (!), najviše otkad se i to počelo bilježiti od 1970./1971.</p><p>Joel Embiid, pak, unatoč svim nastojanjima i vjeri nije uspio izbjeći metlu zajedno sa 76ersima koji ni Bostonu bez Gordona Haywarda nisu mogli ništa. <strong>Kemba Walker </strong>(32 koša) odigrao je najbolju utakmicu u Orlandu i prvi put u karijeri prošao prvu rundu doigravanja.</p><p>- Zato sam došao u Boston - kazao je nakon četvrte pobjede 110-106.</p><p>A razlog zbog kojeg Utah ima 3-1 protiv Denvera zove se <strong>Donovan Mitchell</strong>. Jazzeri su dobili i treću u nizu protiv Nuggetsa (129-127) zahvaljujući 51 košu svog najboljeg igrača.</p><p>- Volim slušati toliko negativnih komentara o sebi, da nisam timski igrač. No to je samo meni dodatno gorivo - rekao je Mitchell koji je u prvoj utakmici, koju je Utah izgubila, stavio 57.</p><p>Međutim, tada nije vrijedilo, baš kao ovaj puta okruglih 50 <strong>Jamalu Murrayju</strong>, no barem je postao rekorder Denverove franšize u doigravanju...</p><h2>NBA, doigravanje:</h2><p>Brooklyn - Toronto 122-150 (LeVert 35 - Powell 29), 0-4<br/> Utah - Denver 129-127 (Mitchell 51 - Murray 50), 3-1<br/> Dallas - LA Clippers 135-133 (Dončić 43 - Williams 36), 2-2<br/> Philadelphia - Boston 106-110 (Embiid 30 - Walker 32), 0-4</p>