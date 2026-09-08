Zvijezda Napolija uspješno je operirala srce, pauzira 30 dana

Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je objavio da je uspješnu operaciju srca obavio njihov 29-godišnji vezni nogometaš Scott McTominay. Škotski reprezentativac operativni je zahvat obavio u Manchesteru, a sve je odrađeno nakon što mu je dijagnosticirana blaža aritmija.

Aggiornamento medico | McTominay 👇https://t.co/zm33gGOPIz — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 8, 2026

U najavi odlaska na operativni zahvat iz Napolija su objavili da će McTominay mjesec dana biti bez nogometa, dok bi se treninzima mogao vratiti za petnaest do dvadeset dana.

McTominayju je Napoli drugi klub u karijeri nakon Manchester Uniteda. Na jug Italije je stigao 2024. te je od tada ponajbolji igrač Napolija i vrlo važan u svim uspjesima koji su uslijedili proteklih sezona.

Ovu je prvenstvenu sezonu Napoli otvorio pobjedom kod Genoe 2-0, dok je potom izgubio doma od Coma 1-2 i na gostovanju kod Intera 2-3. McTominay je u dresu Napolija dosad odigrao 82 utakmice u svim natjecanjima uz 27 golova.