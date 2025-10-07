Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZBORNIK ĆE GA KAZNITI

Zvijezda Nizozemske kasnila na okupljanje iz bizarnog razloga: 'Neke su stvari izvan kontrole'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zvijezda Nizozemske kasnila na okupljanje iz bizarnog razloga: 'Neke su stvari izvan kontrole'
Foto: Jean Carniel/REUTERS

Memphis Depay kasni na okupljanje reprezentacije zbog ukradene putovnice u Brazilu! Hoće li stići na vrijeme za utakmicu protiv Malte

Najbolji strijelac u povijesti nizozemske nogometne reprezentacije Memphis Depay kasnit će na okupljanje "Oranja" nakon što mu je u Brazilu ukradena putovnica, objavio je Nizozemski nogometni savez (KNVB). Napadač Corinthiansa propustio je let iz Brazila u nedjelju navečer jer mu je, kako je rekao, ukradena putovnica.

- Ovo je nesretno, prvenstveno za Memphisa, ali i za nas. Naravno, pripreme želite započeti sa svim igračima, no postoje situacije koje su izvan naše kontrole. Nadamo se da će nam se pridružiti što je prije moguće - poručio je nizozemski izbornik Ronald Koeman.

Strateg "oranja" je dodao kako Memphis neće započeti utakmicu protiv Malte.

- Imam svoje mišljenje o tome. Plan koji sam imao na umu s Memphisom će se promijeniti. Neće započeti utakmicu protiv Malte. Svatko ima pravo ponekad zakasniti, ali ne i kada je pred nama utakmica - dodao je Koeman.

Depay je prošlog mjeseca postao najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije nakon što je na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Litve zabio 51. i 52. gol, pretekavši tako Robina van Persiea koji je drugi sa 50 golova.

Nizozemsku u četvrtak očekuje gostovanje protiv Malte, a potom u nedjelju domaći ogled protiv Finske. Nizozemska je trenutačno prva u skupini G sa 10 bodova koliko ima i Poljska uz slabiju razliku pogodaka i utakmicu više.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji
OTPRATIO SUIGRAČA U BRAČNE VODE

FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik stao je pred oltar u ponedjeljak poslijepodne u Splitu i rekao 'DA' svojoj djevojci Ivoni Glavaš. Tako su okrunili vezu koja je započela početkom 2024. godine
FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
NOVOPEČENI BRAČNI PAR

FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je prije dva mjeseca pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, stao je pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025