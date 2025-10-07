Zvijezda Nizozemske kasnila na okupljanje iz bizarnog razloga: 'Neke su stvari izvan kontrole'

Najbolji strijelac u povijesti nizozemske nogometne reprezentacije Memphis Depay kasnit će na okupljanje "Oranja" nakon što mu je u Brazilu ukradena putovnica, objavio je Nizozemski nogometni savez (KNVB). Napadač Corinthiansa propustio je let iz Brazila u nedjelju navečer jer mu je, kako je rekao, ukradena putovnica.

- Ovo je nesretno, prvenstveno za Memphisa, ali i za nas. Naravno, pripreme želite započeti sa svim igračima, no postoje situacije koje su izvan naše kontrole. Nadamo se da će nam se pridružiti što je prije moguće - poručio je nizozemski izbornik Ronald Koeman.

Strateg "oranja" je dodao kako Memphis neće započeti utakmicu protiv Malte.

- Imam svoje mišljenje o tome. Plan koji sam imao na umu s Memphisom će se promijeniti. Neće započeti utakmicu protiv Malte. Svatko ima pravo ponekad zakasniti, ali ne i kada je pred nama utakmica - dodao je Koeman.

Depay je prošlog mjeseca postao najbolji strijelac u povijesti nizozemske reprezentacije nakon što je na utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Litve zabio 51. i 52. gol, pretekavši tako Robina van Persiea koji je drugi sa 50 golova.

Nizozemsku u četvrtak očekuje gostovanje protiv Malte, a potom u nedjelju domaći ogled protiv Finske. Nizozemska je trenutačno prva u skupini G sa 10 bodova koliko ima i Poljska uz slabiju razliku pogodaka i utakmicu više.