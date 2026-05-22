Zvijezda PSG-a traži da joj se odbaci optužnica za silovanje

Marokanski nogometaš i zvijezda PSG-a, Achraf Hakimi, aktivno nastoji ishoditi odbacivanje teške optužnice za silovanje koja ga tereti od 2023. godine. Njegov pravni tim podnio je zahtjev Prizivnom sudu u Versaillesu, a sam igrač osobno se pojavio na ročištu.

Hakimi se u petak pojavio pred Prizivnim sudom u Versaillesu kako bi zatražio poništenje odluke o suđenju. U pratnji odvjetnice Fanny Colin, osporava upućivanje na kazneni sud, a došao je osobno kako bi, tvrdi obrana, "dao snagu svom prosvjedu i ustvrdio da je nevin". Ukoliko mu žalba bude odbijena, a optužbe ne budu umanjene, sudit će mu se na datum koji će biti naknadno određen.7

Istraga je pokrenuta u veljači 2023. nakon što ga je 24-godišnjakinja optužila za silovanje u njegovom domu u Boulogne-Billancourtu. Prema iskazu, upoznali su se na Instagramu, a on joj je platio prijevoz do kuće, gdje ju je navodno napastovao protiv njezine volje. Iako isprva nije podnijela službenu prijavu, tužiteljstvo je zbog težine optužbi pokrenulo istragu. U veljači 2026. potvrđeno je da će se Hakimi suočiti sa suđenjem, nakon što je tužiteljstvo to zatražilo u kolovozu 2025.

Hakimi od početka poriče optužbe, tvrdeći da je žrtva pokušaja iznude. Njegova odvjetnica Fanny Colin ustraje da se slučaj temelji isključivo na izjavi tužiteljice, koja je "ometala sve istrage, odbila liječničke preglede i DNK testiranja". Nakon odluke o suđenju, Hakimi je poručio: "Danas je optužba za silovanje dovoljna da opravda suđenje, iako je poričem i sve dokazuje da je lažna. Ovo je jednako nepravedno prema nevinim kao i prema pravim žrtvama".

S druge strane, tužiteljstvo u Nanterreu smatra kako postoji "dovoljno dokaza" za nastavak postupka. Odvjetnica tužiteljice, Rachel-Flore Pardo, izjavila je kako njezina klijentica odluku o suđenju dočekuje "s ogromnim olakšanjem" i odbacuje tvrdnje o pokušaju iznude. Konačnu odluku o Hakimijevom zahtjevu za odbacivanjem optužnice donijet će istražni sudac.

*uz korištenje AI-a