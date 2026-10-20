Zvijezda Rome opet ozlijeđena. Trener otkrio koliko će biti 'out'

Paula Dybale s nama neće biti nekoliko tjedana nakon što je obavio magnetsku rezonancu, izjavio je trener nogometaša Rome Gian Piero Gasperini o stanju 33-godišnjeg argentinskog igrača.

Na poluvremenu utakmice drugog kola Lige prvaka između Rome i madridskog Reala Dybala je napustio teren zbog ozljede mišića, a dodatne su pretrage pokazale da nije u pitanju tek bezazlena ozljeda. Ozljedama sklon Dybala opet će izbivati s travnjaka čime je Roma izgubila nogometaša koji je u šest ovosezonskih ligaških utakmica četiri puta asistirao.

Foto: Jennifer Lorenzini

Od 2022. Dybala je član Rome te je do danas skupio 105 ligaških nastupa uz 33 Ggola. Trenutačno nije samo Dybala ozlijeđen već je izvan momčadi i standardni član udarnog sastava, 25-godišnji vezni igrač i francuski reprezentativac Manu Kone. Njega na terenima neće biti do početka prosinca.

Roma bilježi dobar start u domaćoj Serie A. Trenutačno je treća na ljestvici te ima dva boda manje od vodećih Intera i Lazija. U Ligi prvaka ima remi i poraz nakon dva odigrana kola.