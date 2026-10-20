Šok za Romu! Dybala opet van terena nekoliko tjedana, a ozljeda je ozbiljnija nego što se mislilo
Zvijezda Rome opet ozlijeđena. Trener otkrio koliko će biti 'out'
Paula Dybale s nama neće biti nekoliko tjedana nakon što je obavio magnetsku rezonancu, izjavio je trener nogometaša Rome Gian Piero Gasperini o stanju 33-godišnjeg argentinskog igrača.
Na poluvremenu utakmice drugog kola Lige prvaka između Rome i madridskog Reala Dybala je napustio teren zbog ozljede mišića, a dodatne su pretrage pokazale da nije u pitanju tek bezazlena ozljeda. Ozljedama sklon Dybala opet će izbivati s travnjaka čime je Roma izgubila nogometaša koji je u šest ovosezonskih ligaških utakmica četiri puta asistirao.
Od 2022. Dybala je član Rome te je do danas skupio 105 ligaških nastupa uz 33 Ggola. Trenutačno nije samo Dybala ozlijeđen već je izvan momčadi i standardni član udarnog sastava, 25-godišnji vezni igrač i francuski reprezentativac Manu Kone. Njega na terenima neće biti do početka prosinca.
Roma bilježi dobar start u domaćoj Serie A. Trenutačno je treća na ljestvici te ima dva boda manje od vodećih Intera i Lazija. U Ligi prvaka ima remi i poraz nakon dva odigrana kola.
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