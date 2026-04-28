LIJEPA GESTA

Zvijezde polufinala Lige prvaka oduševile potezom. Evo zašto...

Piše Issa Kralj,
Foto: Stephanie Lecocq

Dembélé i Upamecano dovode susjede iz rodnog Évreuxa na utakmicu PSG-Bayern. Pokrili su sve troškove putovanja i oduševili na mrežama

Francuski nogometni reprezentativci Ousmane Dembélé i Dayot Upamecano večeras će biti suparnici na terenu u dvoboju PSG-a i Bayerna. Dvojac, koji je odrastao u istom kvartu u gradu Évreux, organizirao je dolazak svojih nekadašnjih susjeda na utakmicu, a njihova zajednička gesta privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Posebno je odjeknula činjenica da su preuzeli sve troškove organizacije događaja, omogućivši svima da bez ikakvih izdataka uživaju u velikom europskom spektaklu.

Reakcije na društvenim mrežama bile su pozitivne. U komentarima ispod objave korisnici su potez opisali kao "čistu klasu" i primjer "vraćanja zajednici". Dembele i Upamecano ovime su poslali snažnu poruku - da iako imaju svjetsku slavu ne zaboravljaju od kuda su došli. 

POLUFINALE LIGE PRVAKA Evo gdje gledati PSG - Bayern
Evo gdje gledati PSG - Bayern

Podsjetimo, utakmica između Paris Saint Germaina i Bayerna je na rasporedu večeras od 21 sat. Prijenos je na Arena Sport 1.

*uz korištenje AI-ja

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
