Zvijezde polufinala Lige prvaka oduševile potezom. Evo zašto...

Francuski nogometni reprezentativci Ousmane Dembélé i Dayot Upamecano večeras će biti suparnici na terenu u dvoboju PSG-a i Bayerna. Dvojac, koji je odrastao u istom kvartu u gradu Évreux, organizirao je dolazak svojih nekadašnjih susjeda na utakmicu, a njihova zajednička gesta privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Posebno je odjeknula činjenica da su preuzeli sve troškove organizacije događaja, omogućivši svima da bez ikakvih izdataka uživaju u velikom europskom spektaklu.

Reakcije na društvenim mrežama bile su pozitivne. U komentarima ispod objave korisnici su potez opisali kao "čistu klasu" i primjer "vraćanja zajednici". Dembele i Upamecano ovime su poslali snažnu poruku - da iako imaju svjetsku slavu ne zaboravljaju od kuda su došli.

Podsjetimo, utakmica između Paris Saint Germaina i Bayerna je na rasporedu večeras od 21 sat. Prijenos je na Arena Sport 1.

