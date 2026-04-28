POLUFINALE LIGE PRVAKA

Evo gdje gledati PSG - Bayern

Piše Luka Tunjić,
Evo gdje gledati PSG - Bayern
Ovo će bit 16. susret između ove dvije momčadi, a svi su bili u Ligi prvaka. Bayern je bolji s 9-6 u pobjedama, a Nijemci su, zanimljivo, slavili i u pet posljednjih međusobnih dvoboja

Prva polufinalna utakmica Lige prvaka na rasporedu je danas (u utorak) od 21 sat, a pred aktualnim braniteljem naslova, PSG-om, stoji možda najteži izazov u ove dvije sezone. Naime, francuski gigant ugostit će minhenski Bayern, koji je nedavno potvrdio titulu u Bundesligi. Prijenos utakmice bit će na kanalu Arena Sport 1.

Ovo će bit 16. susret između ove dvije momčadi, a svi su bili u Ligi prvaka. Bayern je bolji s 9-6 u pobjedama, a Nijemci su, zanimljivo, slavili i u pet posljednjih međusobnih dvoboja. Ipak, u utorak neće moći računati na trenera Vincenta Kompanyja, koji je suspendiran. U njegovom odsustvu, momčad će voditi pomoćni trener Aaron Danks.

- Imam potpuno povjerenje u momčad i trenerski stožer. Moja momčad to može, a onda ću biti spreman za uzvratnu utakmicu - kazao je nedavno Kompany osvrnuvši se i na idućeg suparnika.

- PSG je branitelj naslova, to je vjerojatno najteži izazov. Međutim, ne želimo ovdje stati. Sada dolaze odlučujući tjedni. Veselimo im se, ali znamo i koliko će biti teško. Naša vjera je tu, a to puno vrijedi u nogometu - istaknuo je.

PSG brani europski naslov nakon što je prošle sezone u finalu deklasirao Inter sa 5-0. Ove sezone pariški klub je ligaški dio završio na 11. mjestu, a potom je preko Monaca, Chelsea i Liverpoola stigao do polufinala. Dodajmo kako je Bayern u četvrtom kolu LP-a ove sezone pobijedio PSG 2-1

- Ne radi se samo o napadačkoj statistici, već ako pogledate i obrambenu, ovo su najbolje momčadi u Europi, a nijedna momčad nije bolja od nas. Čarolija Lige prvaka daje posebnu energiju igračima, svi žele biti tamo i maksimalno iskoristiti ovo vrijeme  - rekao je Luis Enrique novinarima uoči pariškog ogleda.

Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!
SP NIJE UPITAN

DOZNAJEMO Luka Modrić već danas na operaciji u Milanu!

Kapetan 'vatrenih' pretrpio je dvostruki prijelom jagodične kosti, vjerojatno ga više nećemo ove sezone gledati na talijanskim terenima, a na Svjetskom prvenstvu bi trebao nastupiti sa zaštitnom maskom...

