Zvijezdi 'vatrenih' prijeti druga liga, a velikani čekaju u redu. Što slijedi za Luku Vuškovića?

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Vušković (19) na spektakularan se način u nedjelju opraštao od navijača HSV-a kao jedan od najboljih igrača kluba, a njegov matični klub Tottenham proživljava najteže trenutke u novijoj povijesti. Hrvatski stoper, kojeg Transfermarkt procjenjuje na 60 milijuna eura, vraća se u London, no umjesto borbe za trofeje, mogao bi ga dočekati nezamisliv scenarij - igranje u drugoj engleskoj ligi, zloglasnom Championshipu.

Tottenham Hotspur, deveti najbogatiji klub svijeta, nalazi se u grčevitoj borbi za ostanak u Premier ligi. Nakon remija 1-1 protiv Leedsa, momčad talijanskog trenera Roberta De Zerbija ostala je samo dva boda iznad zone ispadanja u kojoj se nalazi West Ham. Do kraja sezone ostale su još samo dvije utakmice, protiv Chelseaja u gostima i Evertona kod kuće, koje će odlučiti sudbinu kluba.

Eventualno ispadanje bilo bi financijska i sportska katastrofa. Klub bi se suočio s golemim padom prihoda od TV prava i sponzora, a većina prvotimaca, koji u ugovorima imaju klauzule o smanjenju plaće u slučaju ispadanja, gotovo sigurno bi napustila sjeverni London. To bi značilo potpuni egzodus zvijezda i početak rekonstrukcije.

Oproštaj heroja u Hamburgu

Za razliku od tmurne atmosfere u Londonu, Vušković je posudbu u Njemačkoj završio u stilu. U posljednjoj domaćoj utakmici za HSV protiv Freiburga zabio je gol iz slobodnog udarca za pobjedu 3-2, nakon čega su ga ovacijama ispratili s tribina. Nakon susreta potvrdio je ono što se nagađalo.

​- S 99,9 posto sigurnosti, ovo je bila moja oproštajna zabava. Poseban je trenutak. Jako sam sretan što sam mogao pomoći ovoj momčadi i što sam smio biti dio ovog kluba - rekao je Vušković za njemački Kicker.

Tijekom sezone u Bundesligi odigrao je 28 utakmica i, iako je stoper, zabio je čak šest golova, čime je bio jedan od ključnih igrača u osiguravanju ostanka HSV-a u ligi. Njegova tržišna vrijednost je eksplodirala s 12 milijuna eura prošlo ljeto do čak 60 milijuna eura u ožujku, a Tottenham je, svjestan kakvog dragulja ima, već pripremio plan kako ga osigurati.

Tottenham nudi novi ugovor

Spursi vide Vuškovića kao kamen temeljac i središnji dio buduće obrane. Iako ima važeći ugovor do 2030., uprava kluba mu je spremna ponuditi novi, znatno poboljšani ugovor kako bi ga uvjerili u projekt i odbili interes najvećih europskih klubova. Sportski direktor Johan Lange odletio je u Hamburg kako bi razgovarao s Vuškovićem i predstavio mu planove kluba, obećavši mu ključnu ulogu već od sljedeće sezone.

Međutim Vuškovićeve izvanredne igre nisu prošle nezapaženo. Njegove nastupe u Njemačkoj pratili su skauti Bayerna, Liverpoola, PSG-a i Real Madrida, no najupornija je, čini se, Barcelona. Prema nekim izvorima, njegov agent Pini Zahavi već je održao razgovore s katalonskim divom i navodno pritišće klub da pošalje službenu ponudu. Pojavile su se i informacije da sam Vušković, bez obzira na ishod sezone, želi napustiti Tottenham i karijeru nastaviti u Barceloni, što dodatno komplicira situaciju za londonski klub.

Ako Tottenham ispadne iz lige, postaje gotovo nemoguće zamisliti da će zadržati igrača kojeg traži pola Europe. Za Vuškovića bi igranje u Championshipu predstavljalo korak unatrag u ključnom trenutku razvoja karijere, dok bi za Spurse to značilo da su za 11 milijuna eura doveli igrača, gledali kako mu vrijednost raste, i na kraju ga izgubili, a da za njih nije odigrao niti jednu službenu utakmicu.

*uz korištenje AI-ja