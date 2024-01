Zvijezdu Cityja supruga izbacila na ulicu. Uhvatila ga u orgijama

Engleski reprezentativac i nogometaš Manchester Cityja Kyle Walker (33) ove je godine započeo svaku ligašku utakmicu za 'građane', ali izvan terena ima popriličnih problema.

Naime, supruga Annie (31) zatražila je rastavu, a engleski reprezentativac već se iselio iz njihove tri milijuna eura vrijedne vile. O svemu se oglasila na društvenim mrežama.

- Pišem ovo kako bih odgovorila zanimanju medija o mom braku s Kyleom i kako bih zaštitila obitelj od 'svijetla reflektora'. Nažalost, nakon dugogodišnje veze i braka te troje djece, odlučila sam da je vrijeme da se odvojim od Kylea. Ne želim komentirati ništa više, molim vas privatnost za sebe i djecu u ovim teškim trenucima - napisala je Annie na društvenim mrežama.

Poznaju se više od 15 godina, a zadnje tri godine su u braku. Engleski mediji tvrde da je razlog rastave niz seks skandala. Već ga je jednom izbacila iz kuće 2019. godine kad je imao susrete s zvijezdom 'Ex On The Beach' reality showa Laurom Brown u svom Bentleyju.

Foto: Eamon and James Clarke

Nakon toga je napravio dijete influencerici Lauryn Goodman (32), a kad se preselio u stan doveo je dvije eskort dame. I nakon toga par se vratio zajedničkom životu, ali sad je svemu, vjerojatno, došao kraj.