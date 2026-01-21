Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZNAKOVITA PORUKA

Zvone Boban pred kamerama potvrdio transfer Jakirovića?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Zvone Boban pred kamerama potvrdio transfer Jakirovića?
3
Foto: Screenshot/SkySports

Taj je odgovor prvog čovjeka Dinama u Italiji protumačen kao znak da je transfer blizu realizacije. Jakirović je za Dinamo odigrao četiri službene utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi 150.000 eura

Admiral

Transfer Leona Jakirovića u Inter praktički je dogovoren, a potvrdio je to i Zvonimir Boban na Sky Sportu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! 01:12
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

Naime, predsjednik Intera Beppe Marotta i Boban razgovarali su uživo putem kanala Sky Sporta, a jedan je bio uz teren i drugi u studiju. 

- Proveli smo anketu i nadam se da možemo doći do zaključka: bili bismo vrlo sretni uključiti ovog obećavajućeg igrača u našu U23 momčad. Predsjednik ima pravo odabrati koju će ponudu prihvatiti, ali mi smo vrlo optimistični - poručio je Marotta, dok je Boban znakovito odgovorio:

- Vidimo se sutra, Beppe…".

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Taj je odgovor prvog čovjeka Dinama u Italiji protumačen kao znak da je transfer blizu realizacije. Jakirović je za Dinamo odigrao četiri službene utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi 150.000 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak raskinuo ugovor s Crnogorcem
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hrvatski prvak raskinuo ugovor s Crnogorcem

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!
MAĐARI U POLUFINALU

Mađarska izbacila Španjolsku i sada je jasno: 'Barakude' ili idu kući ili slijedi sudar sa Srbijom!

Mađarska je u drami peterca izbacila aktualne europske prvake, Španjolsku, i osigurala polufinale Europskog prvenstva u vaterpolu. Tako je Srbija osvojila skupinu i čeka Hrvatsku ili Italiju
FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Najbolji vozač Formule 1 kolegi je 'oteo' ženu i posao

Max Verstappen i Kelly Piquet dijele ljubav prema Formuli 1. Ona je kći trostrukog svjetskog prvaka Nelsona Piqueta, a on je četverostruki prvak i najbolji vozač današnjice. Upoznali su se kada je imala 28, a on 19 godina, u međuvremenu je dobila i dijete s drugim F1 vozačem, ali od 2021. ljubi Nizozemca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026