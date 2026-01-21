Taj je odgovor prvog čovjeka Dinama u Italiji protumačen kao znak da je transfer blizu realizacije. Jakirović je za Dinamo odigrao četiri službene utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi 150.000 eura
Zvone Boban pred kamerama potvrdio transfer Jakirovića?
Transfer Leona Jakirovića u Inter praktički je dogovoren, a potvrdio je to i Zvonimir Boban na Sky Sportu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, predsjednik Intera Beppe Marotta i Boban razgovarali su uživo putem kanala Sky Sporta, a jedan je bio uz teren i drugi u studiju.
- Proveli smo anketu i nadam se da možemo doći do zaključka: bili bismo vrlo sretni uključiti ovog obećavajućeg igrača u našu U23 momčad. Predsjednik ima pravo odabrati koju će ponudu prihvatiti, ali mi smo vrlo optimistični - poručio je Marotta, dok je Boban znakovito odgovorio:
- Vidimo se sutra, Beppe…".
Taj je odgovor prvog čovjeka Dinama u Italiji protumačen kao znak da je transfer blizu realizacije. Jakirović je za Dinamo odigrao četiri službene utakmice, a prema Transfermarktu vrijedi 150.000 eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+