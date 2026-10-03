Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIVO

Zvonimir Boban: Odbio sam Real i Barcelonu zbog Milana!

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 2 min
Zvonimir Boban: Odbio sam Real i Barcelonu zbog Milana!
Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Za Milan je igrao od 1991. do 2001. godine, uz jednu sezonu na posudbi u Bariju. S njim je osvojio četiri naslova talijanskog prvaka i Ligu prvaka

Admiral

Zvonimir Boban, predsjednik uprave Dinama bio je jedan od glavnih gostiju današnjeg Festivala dello Sporta u Trentu, velikog sportskog festivala koji organizira La Gazzetta dello Sport.  Nastupio je na panelu Sky Calcio Showa zajedno s Fabiom Capellom i Paolom Di Caniom te je govorio o današnjem Milanu, talijanskom nogometu i slavnim danima svoje igračke karijere.

Posebno je odjeknulo njegovo mišljenje o današnjem Milanu. -  Ako kažemo da je cilj Milana plasirati se u Ligu prvaka, onda ništa nema smisla. Shvaćate li koliko smo se naviknuli na nedostatak ambicije? Milan je Milan, mora pobjeđivati, a ne samo sudjelovati - rekao je Boban i dodao je da isto vrijedi i za druga dva talijanska velikana. 

- To vrijedi i za Juventus i Inter. Ambicija ne može biti samo plasman u Ligu prvaka. Moraju pobjeđivati - rekao je. 

Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru
Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Za Milan je igrao od 1991. do 2001. godine, uz jednu sezonu na posudbi u Bariju. S Milanom je osvojio četiri naslova talijanskog prvaka i Ligu prvaka. Prisjetio se Boban upravo jednog od najvećih trenutaka u povijesti kluba, finala Lige prvaka 1994. godine kada je Milan u Ateni potpuno nadigrao Barcelonu Johana Cruijffa i slavio s 4-0.

- Za tu smo utakmicu promijenili igru, možda to nitko nije primijetio. Capello je utakmicu pripremio individualno i rekao nam: 'Ako ste pravi muškarci, danas ćete to pokazati.'Inače, Capello nas je razumio, i to puno bolje nego što smo mi razumjeli sami sebe.  On me formirao kao nogometaša. U Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji igrao sam kao desetka, a u šest prvenstava nisam osvojio nijednu loptu. Kod Capella sam naučio što zapravo znači igrati za momčad - rekao je Boban koji se prisjetio koliko je talijanskih nogomet bio moćan 90-tih godina prošlog stoljeća. 

Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića
Zagreb: Na konferenciji za medije Dinamo predstavio novog trenera Maria Kovačevića | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Imao sam ponude Barcelone, Real Madrida i Marseillea, koji je tada bio vrhunski klub i nudio mi dvostruko veći ugovor. Izabrao sam Milan. Tada je vrijedilo pravilo da, ako uspiješ u Serie A, koja je bila krajnje odredište, možeš uspjeti bilo gdje - zaključio je Boban. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk - Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa
FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske
OBOŽAVA HRVATSKU

FOTO Edin Džeko je na Pelješcu stvorio poslovno carstvo. Svako ljeto vraća se na jug Hrvatske

Edin Džeko je sa suprugom Amrom ljetovao u jednom resortu u Orebiću na Pelješcu. Njegova ljubav prema jugu Hrvatske nije novost, tamo posjeduje i vilu i restoran

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026