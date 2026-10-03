Zvonimir Boban: Odbio sam Real i Barcelonu zbog Milana!

Zvonimir Boban, predsjednik uprave Dinama bio je jedan od glavnih gostiju današnjeg Festivala dello Sporta u Trentu, velikog sportskog festivala koji organizira La Gazzetta dello Sport. Nastupio je na panelu Sky Calcio Showa zajedno s Fabiom Capellom i Paolom Di Caniom te je govorio o današnjem Milanu, talijanskom nogometu i slavnim danima svoje igračke karijere.

Posebno je odjeknulo njegovo mišljenje o današnjem Milanu. - Ako kažemo da je cilj Milana plasirati se u Ligu prvaka, onda ništa nema smisla. Shvaćate li koliko smo se naviknuli na nedostatak ambicije? Milan je Milan, mora pobjeđivati, a ne samo sudjelovati - rekao je Boban i dodao je da isto vrijedi i za druga dva talijanska velikana.

- To vrijedi i za Juventus i Inter. Ambicija ne može biti samo plasman u Ligu prvaka. Moraju pobjeđivati - rekao je.

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Za Milan je igrao od 1991. do 2001. godine, uz jednu sezonu na posudbi u Bariju. S Milanom je osvojio četiri naslova talijanskog prvaka i Ligu prvaka. Prisjetio se Boban upravo jednog od najvećih trenutaka u povijesti kluba, finala Lige prvaka 1994. godine kada je Milan u Ateni potpuno nadigrao Barcelonu Johana Cruijffa i slavio s 4-0.

- Za tu smo utakmicu promijenili igru, možda to nitko nije primijetio. Capello je utakmicu pripremio individualno i rekao nam: 'Ako ste pravi muškarci, danas ćete to pokazati.'Inače, Capello nas je razumio, i to puno bolje nego što smo mi razumjeli sami sebe. On me formirao kao nogometaša. U Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji igrao sam kao desetka, a u šest prvenstava nisam osvojio nijednu loptu. Kod Capella sam naučio što zapravo znači igrati za momčad - rekao je Boban koji se prisjetio koliko je talijanskih nogomet bio moćan 90-tih godina prošlog stoljeća.

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- Imao sam ponude Barcelone, Real Madrida i Marseillea, koji je tada bio vrhunski klub i nudio mi dvostruko veći ugovor. Izabrao sam Milan. Tada je vrijedilo pravilo da, ako uspiješ u Serie A, koja je bila krajnje odredište, možeš uspjeti bilo gdje - zaključio je Boban.