Zvonimir Boban 'otvorio dušu': Ne želim biti predsjednik Uefe, ionako me tamo nisu slušali...

Zvonimir Boban radit će kao analitičar za Sky Sports Italia za novu sezonu Lige prvaka, a u razgovoru za Gazzettu dello Sport govorio je i o razdobolju provedenom u Uefi.

- U životu sam napravio mnogo kompromisa, nekih se čak i sramim, ali suočen s uzurpacijom i politikom onih koji u zaštiti vlastitih interesa blate cijeli nogomet i njegove institucije, nije se moglo nastaviti. I vjerujte mi, iako je moja uloga bila prestižna i važna, odluka da se povučem slijedeći svoja uvjerenja bila je neizbježna, iako bolna - započeo je legendarni član "vatrenih".

- Nažalost, već godinama vidimo da nogometna tehnokracija divlja u sustavu, uskraćujući mu vrijednosti koje bi uvijek trebalo zastupati i braniti. Ti ljudi misle da su važniji od igre, igrača, trenera, javnosti, samih nogometnih institucija. U tom smislu, i to teška srca kažem, iako sam se borio za promjene u Uefi, kao i prije u Fifi, nisam bio od koristi.

Podsjetimo, Boban je Uefu napustio krajem siječnja nakon više od dvije i pol godine provedene na poziciji šefa nogometa zbog neslaganja s predsjednikom Aleksanderom Čeferinom.

- Nisam se čuo s njim nakon toga. Žao mi je kako je okončan naš odnos - rekao je i dodao da se ne namjerava kandidirati za mjesto predsjednika Uefe:

- Griješi tko god tko god to kaže, nemam ni najmanju namjeru, ali jedan pravi nogometni čovjek bio bi itekako koristan Uefi.



Govorio je Boban i o novom formatu Lige prvaka.

- Iako je ovaj format stvoren za povećanje prihoda, pritom ne mareći za igrače koji ionako imaju pretrpan raspored, sviđa mi se i mislim da će biti jako zabavno. To je izglasano prije moga dolaska u Uefu. S mnogima sam raspravljao o tome da se smanji broj utakmica u skupini jer u početku je bilo planirano njih 10, no na kraju je to svedeno na osam - rekao je i dodao da kao prve favorite za osvajanje vidi Real Madrid i Manchester City.

Boban je kao tajnik u Fifi radio od svibnja 2016. do lipnja 2019. kada postaje sportski direktor u Milanu i vodi ga zajedno s Paolom Maldinijem. U ožujku 2020. smijenjen je iz talijanskog giganta zbog kritika na račun klupskog "gazde" Ivana Gazidisa, a od 2021. do siječnja 2024. radio je u Uefi na poziciji šefa nogometa i postao prvi s tom funkcijom u povijesti organizacije.