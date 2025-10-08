Obavijesti

Tech

Komentari 0
KULTNA IGRA

33 godine Mortal Kombata: Od arkade do globalnog fenomena

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
33 godine Mortal Kombata: Od arkade do globalnog fenomena
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Prvi Mortal Kombat pojavio se na današnji datum 1992. i u tri desetljeća izgradio jednu od najprepoznatljivijih franšiza u povijesti gaminga. Od digitaliziranih glumaca i “Finish Him!” trenutaka do današnjih blockbustera — malo koji serijal je toliko oblikovao kulturu i industriju.

OGLAS
OGLAS

Sve je krenulo u arkadama s realizmom digitaliziranih likova, potezima koji su se prenosili “usmenom predajom” i famoznim Fatalities završnicama. Ubrzo je serijal postao sinonim za žestoku akciju i spektakl, ali i za veliku raspravu o nasilju u videoigrama — toliko veliku da je izravno potaknula nastanak ESRB oznaka.

Kultni borci poput Scorpiona, Sub-Zeroa, Liu Kanga i Raiden-a brzo su ušli u pop-kulturu, a “Get over here!” postao je univerzalni gaming mem.

SHOOTER VIJESTI Novi Battlefield 6: Evo što sve znamo o novoj hit pucačini
Novi Battlefield 6: Evo što sve znamo o novoj hit pucačini
OGLAS

Devedesete su donijele pohod na kućne konzole i PC, zatim su uslijedili filmske i TV adaptacije, stripovi i turniri. Serijal je preživio tehnološke skokove, promjene studija i trendove, a svaki novi “reboot” pametno je modernizirao borbu i prezentaciju bez gubitka identiteta. Kombinacija lako pristupačnih specijalki i iznenađujuće duboke mehanike održala je Mortal Kombat relevantnim i u eri e-sporta.

POVRATAK U MEĐUZEMLJE Nova LOTR igra u razvoju, cilja razinu Hogwarts Legacyja?
Nova LOTR igra u razvoju, cilja razinu Hogwarts Legacyja?

Danas Mortal Kombat stoji uz bok najdugovječnijim franšizama: produkcijske vrijednosti su holivudske, priča je razgranata, a roster redovito spaja klasike i gostujuće zvijezde. Trideseti rođendan poslužio je kao podsjetnik koliko je serijal utjecao na dizajn borilačkih igara, standarde označavanja sadržaja i sam jezik gaminga. Ako postoji jedinstvena konstanta kroz svih 30 godina, to je osjećaj “arene” u dnevnoj sobi — svaki meč je kratak, napet i zapamćen po jednoj, savršeno pogođenoj završnici.

Pogledajte kako je to izgledalo u početku:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

OGLAS
OGLAS
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OGLAS
Komentari 0
OGLAS
ZABRINJAVAJUĆE Sori, nismo ga vidjeli: Asteroid proletio blizu, evo što bi bilo da nas je udario!
PREKASNO GA UOČILI

ZABRINJAVAJUĆE Sori, nismo ga vidjeli: Asteroid proletio blizu, evo što bi bilo da nas je udario!

Asteroid 2025 TF zabilježen je kao drugi najbliži prolazak asteroida u povijesti koji nije rezultirao udarom. Otkriven je tek nekoliko sati nakon što je već bio na sigurnoj udaljenosti, jureći natrag u svemir
Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?
NOVE MUKE ZA ZUCKERBERGA

Facebook opet u problemu, za mnoge je 'pao'. Radi li vama?

Korisnici javljaju da im se aplikacija ne učitava ili im se prikazuje poruka o pogrešci. Neki se uopće ne mogu prijaviti na svoj profil, dok drugima sadržaj na početnoj stranici ne radi kako treba.
OGLAS
OGLAS
EA i dug od 20 mlrd. $ nakon otkupa: što to znači za igrače?
EA U KRIZI

EA i dug od 20 mlrd. $ nakon otkupa: što to znači za igrače?

Jason Schreier (Bloomberg) upozorio je da će novoprivatizirani EA nositi oko 20 milijardi dolara duga nakon otkupa vrijednog 55 mlrd. $. U praksi, takva zaduženja često znače rezove troškova i agresivniju monetizaciju — tema koja je eksplodirala i na Redditu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025