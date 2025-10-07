Nova LOTR igra u razvoju, cilja razinu Hogwarts Legacyja?

Prema izvještajima Insider Gaminga, riječ bi bila o velikom trećeosobnom akcijskom RPG-u, s budžetom oko 100 milijuna dolara i dijelom financiranja iz Abu Dhabi Investment Officea. Embracerova podružnica Middle-earth Enterprises i dalje drži ključne licence, no studio i izdavač za ovaj projekt zasad se ne spominju javno. Izvori naglašavaju da je igra “već neko vrijeme” u razvoju, ali bez ciljanog datuma izlaska.

Rumori dolaze u trenutku šireg LOTR zamaha: u filmu je u pripremi “The Hunt for Gollum”, a na MMO fronti Amazon već razvija zasebnu igru smještenu u Međuzemlje. To dodatno hrani hype, ali i stvara pomutnju jer je lako zamijeniti različite projekte pod istim IP-jem – ova navodna akcijska igra nije isto što i Amazonov MMO.

Što se stvarno zna? Malo toga službeno: Embracer na upite odgovara da “ne komentira glasine i spekulacije”, a spominjani partneri šute. Za sada je najrazumnije sve uzeti s rezervom i čekati formalnu najavu – ali ako su navodi o skali i produkciji točni, sljedeće veliko putovanje kroz Međuzemlje moglo bi biti bliže filmskom spektaklu nego klasičnoj licencnoj igri.