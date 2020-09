3D ispis hrane - nove mogućnosti za inovacije u hrani i prehrani

Znanstvenica iz najveće hrvatske prehrambene kompanije Podravke na Digital Takeoveru u stručnom predavanju prezentiraju nove tehnologije trodimenzionalnog ispisa hrane koje Podravka primjenjuje u razvoju inovativnih proizvoda

<p>Obećanje industrije 4.0 je prilagodba proizvodnje, a 3D ispis hrane prehrambenom sektoru pruža mogućnost za personaliziranu prehranu na primjer za mlade ili stare koji pate od raznih zdravstvenih problema. Je li to odgovor na klimatske promjene, tradicionalnu proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, ili na povećanje broja ljudi u zemlji i iskorištenje nekih novih resursa jedno od najvećih pitanja današnjice.</p><h2>Fenomeni personalizirane prehrane i ‘bulk buynga’</h2><p>Tehnologija strelovito napreduje, a u tome je prati i prehrambena industrija. Budućnost hrane je svjetski izazov u kojem se stručnjaci foskuiraju na nova rješenja koja bi mogla zadovoljiti globalne potreba za hranom. Sintetičke namirnice, personalizirana prehrana i 3D ispisi, samo su neki od svjetskih trendovi koje projicira prehrambena industrija. Tržište će naravno dati svoj pozitivan ili negativan odgovor na sva inovativna dostignuća, a cilj industrije biti će prilagoditi se upravo korisnicima. Hoće li, primjerice, 3D printana hrana biti integrirana u lanac opskrbe, vjerojatno će ovisiti o prihvaćanju potrošača, a o kakvom se naprednom dostignuću radi saznajte od Jasmine Ranilović na Digital Takeoveru 11. rujna u online izdanju tog najvećeg digitalnog summita.</p><p>Ranilović će od 13:20 - 13:55 održati predavanje u kojem smjeru ide prehrambena industrija budućnosti te dati odgovore i na neke novonastale fenomene poput ‘bulk purchasinga’ koji je s početkom pandemije zaživio u svjetskim razmjerima .</p><p>‘Na početku smo novog puta, koji se jako brzo razvija, a ključ opstanka čovječanstva velikim dijelom leži upravo u prehrambenim navikama’ – naglašava Ranilović u svom inspirativnom predavanju o budućnosti hrane kroz 3D printanje.</p><h2>Vrhunska tehnologinja na čelu jedne od najvećih europskih prehrambenih tvrtki</h2><p>Ranilović je na čelo direktorice sektora Istraživanja i razvoja Podravke imenovana 2012., a do danas je na toj funkciji ostvarila zapažene uspjehe za kompaniju. Ima više od 26 godina radnog iskustva u području kontrole kvalitete, regulatornih poslova, istraživanju i razvoju, te na operativnim i managerskim pozicijama u prehrambenoj industriji, a svojim znanjem svakodnevno unaprjeđuje brojne inovacijske i tehnološke procese ovog vodećeg prehrambenog brenda u regiji.</p><h2>Podravka – inovator u hrani koja znači budućnost</h2><p>Podravka je jedna od vodećih kompanija u jugoistočnoj, istočnoj i srednjoj Europi čiji se proizvodi danas prodaju u 50 zemalja na svim kontinentima. Jedina je to hrvatska kompanija koja je u tolikoj mjeri prisutna na svjetskom tržištu, a u prilog njihovoj kvaliteti govori činjenica da je nekolicina Podravkinih proizvoda na tržištu kontinuirano prisutna već više desetljeća. Štoviše, potražnja za proizvodima svake je godine sve veća. U Podravci ističu kako je njihov recept za uspjeh jednostavana – zasniva se na neprestanom istraživanju i ulaganju u moderne tehnologije, a poslovna filozofija koju su postavili prema potrošaču sažeta je u krilaticu 'Uvijek sa srcem'. Ona predstavlja temeljne vrijednosti kompanije i uspjeha na tržištu – ideje koje pokreću srce, jer srce pokreće sve ostalo, povjerenje, strast i izvrsnost stoga ne čudi trajnost Podravkinih prehrambenih proizvoda na svjetskom tržištu. Stalna ulaganja u proizvodne procese uz strogu kontrolu kvalitete odvijaju se upravo pod nadzorom Jasmine Ranilović, stručnjakinje.</p><h2>Najmodernija tehnologija jamči kvalitetu</h2><p>Podravkini brendovi poput Vegete, Lino, Dolcella, Eva, Fant garancija su kvalitete, a Jasmina Ranilović svojim bogatim iskustvom i znanjem posjetiteljima summita moći će ispričati što se krije iza uspjeha proizvoda koji su stotinama tisuća ljudi obilježili životne prehrambene navike. Direktorica sektora Istraživanja i razvoja Podravke Jasmina Ranilović po struci je prehrambeni inženjer, a doktorirarala je i u području nutricionizma. Prije više od 10 godina započela je akademski rad vanjski suradnik na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na studiju Nutricionizam na kojem je 2016. izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Interesi su joj fokusirani na istraživanja i inovacije u području primjene novih tehnologija u proizvodnji hrane, održivi razvoj i ponašanje potrošača. 