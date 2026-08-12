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50 godina Audi peterocilindraša s jedinstvenim zvukom

Piše Autostart,
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50 godina Audi peterocilindraša s jedinstvenim zvukom
Foto: Audi
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Njegova neparna konstrukcija nije mogla ponuditi savršenu uglađenost, no upravo su blage vibracije i neobičan ritam paljenja stvorili karakter koji će desetljećima kasnije postati važniji od čistih brojki

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Malo koji motor može se prepoznati nakon samo nekoliko sekundi slušanja. Audijev redni peterocilindraš upravo je jedan od njih. Nepravilan, dubok i pomalo grub ritam, nastao posebnom sekvencom paljenja 1-2-4-5-3, već je pola stoljeća dio identiteta marke iz Ingolstadta. Audi zato 50. obljetnicu obilježava posebnom izložbom u muzeju Audi Forum, otvorenom od 1. kolovoza 2026. do 28. veljače 2027. Posjetitelje čeka sedam izloženih motora i 14 vozila, od Audija 100 5E i modela S2 Coupé do Avanta RS2, TT-a RS i aktualnog RS 3.

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