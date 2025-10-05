Obavijesti

Galerija

Komentari 4
KOZMIČKE ZAGONETKE

7 misterija o svemiru: Od tamne stvari do misterioznih eksplozija koje se ne mogu objasniti...

Naš je svemir tvornica misterija. Što dublje gledamo i što više učimo, svako novo otkriće pokrene lavinu novih zagonetki. U međuvremenu, neka goruća pitanja opstaju desetljećima, tvrdoglavo se opirući našim najboljim pokušajima da ih odgonetnemo. Od rubova našeg Sunčevog sustava do dalekih obala kozmičkog oceana, ovo su neke od najintrigantnijih zagonetki koje znanstvenici očajnički žele riješiti
7 misterija o svemiru: Od tamne stvari do misterioznih eksplozija koje se ne mogu objasniti...
Tamna tvar: Nevidljivo ljepilo svemira: Sve što vidimo – zvijezde, planeti, galaksije, vi i ja – čini manje od 5% ukupnog svemira. Znanstvenici vjeruju da otprilike 27% otpada na tamnu tvar. Problem? Ona je potpuno nevidljiva. Ne upija, ne reflektira niti emitira svjetlost, što je čini nemogućom za izravno opažanje. Njezino postojanje zaključujemo isključivo na temelju gravitacijskog utjecaja na vidljivu materiju. Bez tamne tvari, galaksije bi se okretale puno sporije i vjerojatno bi se raspale. Jedna teorija sugerira postojanje "Skrivene doline", paralelnog svijeta tamne tvari. No, od čega se ona zapravo sastoji – jesu li to WIMP-ovi, aksoni ili nešto treće – ostaje jedna od najvećih zagonetki moderne fizike.
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025