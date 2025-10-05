7 misterija o svemiru: Od tamne stvari do misterioznih eksplozija koje se ne mogu objasniti...

Tamna tvar: Nevidljivo ljepilo svemira: Sve što vidimo – zvijezde, planeti, galaksije, vi i ja – čini manje od 5% ukupnog svemira. Znanstvenici vjeruju da otprilike 27% otpada na tamnu tvar. Problem? Ona je potpuno nevidljiva. Ne upija, ne reflektira niti emitira svjetlost, što je čini nemogućom za izravno opažanje. Njezino postojanje zaključujemo isključivo na temelju gravitacijskog utjecaja na vidljivu materiju. Bez tamne tvari, galaksije bi se okretale puno sporije i vjerojatno bi se raspale. Jedna teorija sugerira postojanje "Skrivene doline", paralelnog svijeta tamne tvari. No, od čega se ona zapravo sastoji – jesu li to WIMP-ovi, aksoni ili nešto treće – ostaje jedna od najvećih zagonetki moderne fizike.