7 misterija o svemiru: Od tamne stvari do misterioznih eksplozija koje se ne mogu objasniti...

Naš je svemir tvornica misterija. Što dublje gledamo i što više učimo, svako novo otkriće pokrene lavinu novih zagonetki. U međuvremenu, neka goruća pitanja opstaju desetljećima, tvrdoglavo se opirući našim najboljim pokušajima da ih odgonetnemo. Od rubova našeg Sunčevog sustava do dalekih obala kozmičkog oceana, ovo su neke od najintrigantnijih zagonetki koje znanstvenici očajnički žele riješiti
Tamna tvar: Nevidljivo ljepilo svemira:
Sve što vidimo – zvijezde, planeti, galaksije, vi i ja – čini manje od 5% ukupnog svemira. Znanstvenici vjeruju da otprilike 27% otpada na tamnu tvar. Problem? Ona je potpuno nevidljiva. Ne upija, ne reflektira niti emitira svjetlost, što je čini nemogućom za izravno opažanje. Njezino postojanje zaključujemo isključivo na temelju gravitacijskog utjecaja na vidljivu materiju. Bez tamne tvari, galaksije bi se okretale puno sporije i vjerojatno bi se raspale. Jedna teorija sugerira postojanje "Skrivene doline", paralelnog svijeta tamne tvari. No, od čega se ona zapravo sastoji – jesu li to WIMP-ovi, aksoni ili nešto treće – ostaje jedna od najvećih zagonetki moderne fizike.
Tamna energija: Tajanstvena sila koja razdvaja svemir:
Ako vas zbunjuje tamna tvar, pripremite se za tamnu energiju. Ona čini nevjerojatnih 70% svemira i odgovorna je za njegovo ubrzano širenje. Dok tamna tvar djeluje kao gravitacijsko ljepilo koje drži galaksije na okupu, tamna energija djeluje kao odbojna sila koja sve razdvaja, i to sve brže i brže. Znamo koliko je ima zahvaljujući njezinom utjecaju na širenje svemira, ali njezina temeljna priroda ostaje potpuna nepoznanica. Je li to svojstvo samog vakuuma ili neka nova, peta temeljna sila prirode? Odgovor na to pitanje promijenit će naše razumijevanje sudbine svemira.
Hubbleova napetost: Kozmička kriza mjerenja:
Znanstvenici se slažu da se svemir širi, no ne mogu se složiti oko toga koliko brzo. Problem, poznat kao "Hubbleova napetost", proizlazi iz neslaganja između dvije glavne metode mjerenja. Mjerenja temeljena na "ranom" svemiru, poput kozmičkog mikrovalnog zračenja (ostatka Velikog praska), daju jednu vrijednost za brzinu širenja. S druge strane, mjerenja temeljena na "kasnijem" svemiru, poput promatranja udaljenih supernova, daju drugu, bržu vrijednost. Ovaj nesklad sugerira da ili jedna od metoda ima sustavnu pogrešku, ili, što je uzbudljivije, da naš standardni kozmološki model nedostaje neki ključni dio slagalice.
| Foto: nasa
Brzi radio signali (FRB): Kozmički bljeskovi s nepoznatog izvora:
Zamislite bljesak radio valova koji traje samo nekoliko milisekundi, ali tijekom tog trenutka oslobodi energije koliko i 500 milijuna Sunca. To su brzi radio signali (FRB), prvi put otkriveni 2007. godine. Tisuće takvih događaja zabilježeno je izvan naše galaksije. Većina ih se dogodi samo jednom, no neki se ponavljaju, ponekad čak s predvidljivim uzorkom. Iako je erupcija magnetara (vrste neutronske zvijezde s ekstremno jakim magnetskim poljem) u našoj galaksiji povezana s jednim FRB-om, što ih čini glavnim kandidatom, ostaje misterij zašto se neki ponavljaju i zašto dolaze iz neočekivanih okruženja.
| Foto: nasa
Planet Devet: Skriveni div našeg susjedstva:
Daleko iza Plutonove orbite, u ledenim prostranstvima Sunčevog sustava, možda se skriva još jedan planet. Astronomi s Caltecha imaju matematičke dokaze koji upućuju na postojanje "Planeta Devet", tijela otprilike pet puta masivnijeg od Zemlje. Njegova prisutnost objašnjava neobične, grupirane orbite niza manjih trans-neptunskih objekata, koji se ponašaju kao da ih gravitacijski "ganja" neko veliko, neviđeno tijelo. Potraga za ovim hipotetskim planetom, koji bi mogao imati orbitu dugu između 10.000 i 20.000 zemaljskih godina, jedan je od najuzbudljivijih lovova u modernoj astronomiji.
| Foto: nasa
Hoagov objekt: Galaksija koja ne bi trebala postojati:
Među stotinama milijardi galaksija koje poznajemo, Hoagov objekt je jedinstven. Ova prstenasta galaksija, udaljena 600 milijuna svjetlosnih godina, izgleda kao kozmička meta. U središtu se nalazi gusta, žuta kugla starijih zvijezda, okružena golemom, gotovo praznom prazninom. Daleko izvan toga nalazi se savršeno oblikovan prsten mladih, plavih zvijezda. Kako je nastala ova bizarna i gotovo savršeno simetrična struktura, potpuna je misterija. Vodeće teorije uključuju sudar galaksija ili neobične gravitacijske efekte, no nijedna ne objašnjava u potpunosti ovaj kozmički kuriozitet.
| Foto: nasa
GRB 250702B: Eksplozija koja je prekršila sva pravila:
Provale gama-zraka (GRB) najnasilnije su i najmoćnije eksplozije u svemiru, obično traju od nekoliko sekundi do nekoliko minuta i nikada se ne ponavljaju na istom mjestu. Međutim, događaj zabilježen u srpnju 2025., nazvan GRB 250702B, zbunio je znanstvenike diljem svijeta. Prema podacima koje analiziraju NASA i Europska svemirska agencija, ova provala trajala je gotovo čitav dan, s ponovljenim erupcijama gama-zračenja. Takvo ponašanje je bez presedana i protivi se svemu što znamo o tim kozmičkim kataklizmama. Astronomi sada grozničavo proučavaju galaksiju iz koje je potekao, nadajući se da će pronaći tragove koji bi objasnili ovaj jedinstveni događaj.