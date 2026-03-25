Igra teška 20 milijardi dolara: Baza na Mjesecu, nuklearna letjelica za veliku utrku s Kinom

NASA je otkrila veliku reorganizaciju svoje strategije za Mjesec i Mars, odustajući od planova za svemirsku postaju u lunarnoj orbiti. Umjesto toga, agencija će uložiti 20 milijardi dolara tijekom sljedećih sedam godina u izgradnju baze na Mjesečevoj površini te ubrzati razvoj nuklearne letjelice za put na Mars.

Odustajanje od orbitalne postaje Gateway

Administrator NASA-e Jared Isaacman predstavio je promjene u utorak tijekom sastanka u Washingtonu s partnerima, izvođačima i vladinim dužnosnicima uključenima u program Artemis. Glavna promjena je pauziranje projekta Lunar Gateway, svemirske postaje koja je trebala orbitirati oko Mjeseca i služiti kao polazna točka za astronaute na putu prema površini. Isaacman, kojeg je imenovao američki predsjednik Donald Trump, a dužnost je preuzeo u prosincu, izjavio je da su promjene dio šireg remonta dugoročne strategije "od Mjeseca do Marsa". Komponente koje su već razvijene za Gateway, poput pogonskog i energetskog elementa, bit će prenamijenjene za korištenje u infrastrukturi na samoj Mjesečevoj površini.

Baza na Mjesecu i novi plan za program Artemis

Planirana baza na Mjesecu trebala bi podržati dugoročnu ljudsku prisutnost, a kako navodi Al Jazeera Online, očekuje se da će robotske misije pomoći u pripremi lokacije, testiranju tehnologija i izgradnji infrastrukture prije povratka astronauta kasnije ovog desetljeća. S ovim strateškim zaokretom, ažuriran je i raspored misija Artemis. Misija Artemis IV, planirana za početak 2028. godine, sada je ciljana kao prva misija s ljudskom posadom koja će sletjeti na Mjesec, dok će Artemis V krajem iste godine započeti s postavljanjem temelja za stalnu bazu.

Letjelica na nuklearni pogon za Mars

Agencija je također otkrila planove za lansiranje letjelice pod nazivom Space Reactor 1 Freedom (SR-1 Freedom) prije kraja 2028. godine. Riječ je o misiji osmišljenoj za demonstraciju nuklearno-električnog pogona (NEP) u dubokom svemiru na putu prema Marsu. Ova tehnologija smatra se učinkovitijom za dugotrajni prijevoz tereta u usporedbi s ranije razmatranim nuklearno-termalnim pogonom. Letjelica će na Crveni planet isporučiti tri helikoptera slična robotu Ingenuity, koji je uspješno letio uz rover Perseverance. Ingenuity je bio prva letjelica koja je ostvarila kontrolirani, motorizirani let na drugom planetu, a sletio je na Mars u veljači 2021. godine.

Utrka s Kinom i budućnost međunarodne suradnje

Promjene u NASA-inom vodećem programu Artemis preoblikuju ugovore vrijedne milijarde dolara i dolaze u trenutku kada se Sjedinjene Američke Države suočavaju s rastućom konkurencijom iz Kine, koja planira poslati svoje astronaute na Mjesec do 2030. godine. Isaacman je izričito naveo natjecanje s kineskim svemirskim programom kao jedan od glavnih motiva za ubrzanje američkih planova. Iako je pauziranje Gatewaya stvorilo neizvjesnost oko uloge ključnih partnera poput Japana, Kanade i Europske svemirske agencije (Ese), potvrđeno je da će međunarodna suradnja biti ključna za bazu na površini. Kanada će tako osigurati lunarni rover, a Talijanska svemirska agencija (ASI) višenamjenski stambeni modul.

​- Nikoga ne bi trebalo iznenaditi što pauziramo Gateway u njegovom trenutnom obliku i fokusiramo se na infrastrukturu koja podržava održive operacije na Mjesečevoj površini - rekao je Isaacman.