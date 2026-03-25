POVIJESNA PRESUDA

Sud u SAD-u presudio protiv Mete i Googlea: Platforme stvarale ovisnost kod mladih!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Tužitelji su tvrdili da su elementi poput beskonačnog skrolanja, sustava obavijesti i algoritamskih preporuka namjerno stvoreni kako bi korisnike, posebno djecu i tinejdžere, držali "zakačenima".

Porota u Los Angelesu proglasila je u srijedu tehnološke divove Metu i Google odgovornima u važnoj tužbi oko ovisnosti o društvenim mrežama. Nakon pet tjedana iscrpljujućeg sudskog postupka i dugog vijećanja, porota je donijela odluku na Višem sudu u Los Angelesu. Proglasili su tehnološke gigante odgovornima za patnju 20-godišnje Kaley,  koja je tvrdila da su platforme namjerno dizajnirane kako bi stvorile ovisnost kod mladih korisnika.

Porota joj je dodijelila odštetu od tri milijuna dolara.

- Ova presuda bi mogla preoblikovati 'pravni krajolik' za najmoćnije svjetske tvrtke, ishod bi mogao utjecati na tisuće sličnih slučajeva koje su protiv tehnoloških kompanija pokrenuli roditelji, državni odvjetnici i školski okruzi diljem Sjedinjenih Država, piše Reuters.

Kaleyini odvjetnici tvrdili su da je kompulzivno korištenje aplikacija od rane dobi uzrokovalo tešku psihološku štetu, uključujući depresiju, tjelesnu dismorfiju i suicidalne misli.

Ključ uspjeha tužitelja bio je u strategiji koja se usredotočila na dizajn platformi, a ne na sadržaj koji su korisnici objavljivali. Time su uspjeli zaobići Članak 230, moćan zakon iz 1996. godine koji je dosad štitio tehnološke tvrtke od odgovornosti za sadržaj trećih strana. Tužitelji su tvrdili da su elementi poput beskonačnog skrolanja, sustava obavijesti i algoritamskih preporuka namjerno stvoreni kako bi korisnike, posebno djecu i tinejdžere, držali "zakačenima".

Tijekom suđenja, koje je privuklo golemu medijsku pozornost, na klupi za svjedoke našao se i izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg. Njegovo svjedočenje obilježili su pokušaji umanjivanja odgovornosti i izbjegavanje izravnih odgovora.

Odvjetnik tužiteljice, Mark Lanier, suočio ga je s internim dokumentima tvrtke koji su, kako tvrdi, pokazali da je Meta bila svjesna prisutnosti milijuna maloljetnih korisnika na svojim platformama te da je jedan od ciljeva bio povećati vrijeme koje tinejdžeri provode na aplikacijama.

Obrana je, s druge strane, tvrdila da su problemi tužiteljice rezultat njezina obiteljskog života i posljedica pandemije, a ne društvenih mreža. Izvorno su u tužbi bili i Snap te TikTok, no obje su se tvrtke nagodile s tužiteljicom prije početka suđenja pod neobjavljenim uvjetima.

