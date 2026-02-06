A1 prvi nudi YouTube Premium u Hrvatskoj. Niža cijena za video bez reklama, ovako se aktivira

A1 Hrvatska postao je prvi telekomunikacijski operater u Hrvatskoj koji je svojim korisnicima omogućio YouTube Premium, zahvaljujući strateškom partnerstvu s Googleom. Ovim potezom A1 dodatno širi svoj portfelj digitalnih usluga i korisnicima omogućuje gledanje i slušanje sadržaja bez oglasa te uz niz dodatnih pogodnosti.

Iz kompanije ističu kako se A1 već dulje razvija izvan okvira klasičnog telekoma, pozicionirajući se kao platforma koja na jednom mjestu objedinjuje povezivost, sadržaj i digitalne usluge prilagođene suvremenim navikama korisnika.

„Kao prvi telekom u Hrvatskoj koji je uvrstio YouTube Premium u svoju ponudu, napravili smo još jedan iskorak prema pružanju najboljeg korisničkog iskustva. S obzirom na to da gotovo 80 posto korisnika interneta u Hrvatskoj koristi YouTube, ovim partnerstvom izravno odgovaramo na potrebe korisnika koji traže jednostavno i fleksibilno digitalno iskustvo“, izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija, dodavši kako je cilj korisnicima omogućiti neometano uživanje u sadržaju koji vole.

Foto: A1 Hrvatska

Sličnu poruku poslao je i Mahesh Bhalerao, direktor partnerstava za YouTube proizvode za regiju EMEA, istaknuvši kako je YouTube usmjeren na pružanje vrhunskog korisničkog iskustva te da ih veseli širenje suradnje unutar A1 Telekom Austria Grupe.

YouTube Premium korisnicima omogućuje gledanje videozapisa i slušanje glazbe bez oglasa, pristup aplikaciji YouTube Music s više od 100 milijuna pjesama, reprodukciju sadržaja u pozadini te preuzimanje videozapisa i playlista za korištenje bez internetske veze.

Povodom uvođenja nove usluge, A1 Hrvatska novim i postojećim korisnicima mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te fiksnih paketa Mega NET i Giga NET nudi šest mjeseci YouTube Premiuma bez naknade. Nakon isteka promotivnog razdoblja, pretplata će iznositi 8,90 eura mjesečno. Usluga će biti dostupna bez ugovorne obveze, a aktivacija i upravljanje pretplatom odvijat će se putem aplikacije Moj A1.

Iz A1 poručuju kako ovim potezom dodatno jačaju ponudu zabavnih sadržaja te nastavljaju strategiju razvoja digitalnih rješenja usmjerenih na veću vrijednost za korisnike.