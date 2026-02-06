Velika investicija za hrvatsku AI tvrtku: Daytona prikupila 24 milijuna dolara, ovo su detalji

Obavijesti

Tehnološka tvrtka Daytona, koju su osnovali Ivan Burazin, Vedran Jukić i Goran Draganić, zatvorila je Series A rundu financiranja vrijednu 24 milijuna dolara. Rundu je predvodio američki fond rizičnog kapitala FirstMark Capital, a sudjelovali su i dosadašnji investitori. FirstMark Capital poznat je po ranim ulaganjima u tvrtke poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa.

Daytona razvija infrastrukturu namijenjenu radu AI agenata, autonomnih softverskih sustava koji obavljaju zadatke bez stalne ljudske kontrole. Za razliku od klasičnih cloud sustava, koji su građeni za dugotrajne i statične aplikacije, AI agenti zahtijevaju fleksibilnije i kratkotrajnije računalne resurse.

AI agente može se pojednostavljeno opisati kao “digitalne pomoćnike” koji sami izvršavaju zadatke – primjerice, mogu pretraživati internet, analizirati podatke, pisati izvještaje ili povezivati različite softverske alate bez toga da ih čovjek vodi korak po korak. Umjesto jedne stalno uključene aplikacije, oni se pokreću samo kada imaju konkretan zadatak, odrade ga i potom se gase.

Upravo zato njihovi tehnički zahtjevi razlikuju se od klasičnih aplikacija: trebaju brzo dostupna, ali privremena računalna okruženja koja se mogu prilagoditi svakom pojedinom zadatku. To je i prostor u kojem Daytona pokušava ponuditi rješenje.

Tvrtka je razvila sustav tzv. “sandboxova”, virtualnih okruženja koja se pokreću u milisekundama i prilagođavaju potrebama pojedinog zadatka, poput količine memorije ili trajanja rada. Takva okruženja aktivna su samo dok traje izvršavanje zadatka, čime se smanjuju troškovi i sigurnosni rizici u odnosu na klasičnu infrastrukturu.

Matt Turck, partner u FirstMarku i novi član upravnog odbora Daytone, ovako objašnjava njihovu odluku o ulaganju:

- Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji - prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima. Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji  - pojasnio je.

Prema podacima tvrtke, platforma se svakodnevno koristi za pokretanje milijuna takvih sandbox okruženja, a među korisnicima su i startupi i velike korporacije s liste Fortune 500.

- Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi kroz stalnu aktivnost i podršku zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu - rekao je Kevin Zhang, partner u fondu Upfront Ventures i član uprave Daytone.

Novo prikupljena sredstva Daytona planira uložiti u proširenje kapaciteta i međunarodnu ekspanziju. Sjedište tvrtke nalazi se u New Yorku, dok je većina ključnih klijenata u San Franciscu. Ipak, najveći dio tima, koji trenutno broji oko 20 zaposlenih, radi iz ureda u Splitu i Zagrebu.

Time Hrvatska ostaje glavno tehničko središte razvoja proizvoda tvrtke.

