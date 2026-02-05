Skenirali su crni kamen s Marsa i otkrili nešto nevjerojatno!

Novi alati u znanosti često otključavaju nova otkrića. Stoga, kada nova vrsta nedestruktivne tehnologije postane šire dostupna, neizbježno je da će planetarni znanstvenici isprobati njezine mogućnosti na nekim od najdragocjenijih uzoraka koje posjeduju - meteoritima. Upravo se to dogodilo s jednim od najpoznatijih izvanzemaljskih kamenova na svijetu, koji je pod novim skenerima otkrio tragove drevne vode, potvrđujući teorije o vlažnoj prošlosti Crvenog planeta, piše Science Alert.

Meteorska zvijezda pod novim svjetlom

Riječ je o meteoritu službenog naziva Northwest Africa (NWA) 7034, no daleko poznatijem po nadimku "Crna ljepotica" (Black Beauty). Pronađen je 2011. godine u pustinji Sahari, a njegova slava dijelom proizlazi iz podrijetla.

To je komad Marsa koji je pao na Zemlju, najvjerojatnije nakon snažnog udara asteroida u površinu Crvenog planeta prije pet do deset milijuna godina. Sastavljen je od materijala starog otprilike 4,48 milijardi godina, što ga čini jednim od najstarijih poznatih marsovskih uzoraka u Sunčevom sustavu.

Njegova vrijednost leži u tome što je "breča" - stijena sastavljena od različitih vrsta stvrdnutih fragmenata, što ga čini svojevrsnom "misijom povratka uzoraka u jednom kamenu". Nažalost, dosadašnja istraživanja zahtijevala su od znanstvenika da režu, drobe ili otapaju dijelove ovog remek-djela kako bi analizirali njegov kemijski sastav.

Svaki takav postupak nepovratno je uništavao dragocjeni materijal. No, zahvaljujući napretku tehnologije, znanstvenici sada mogu zaviriti u njegovu unutrašnjost bez ijednog reza.

Tehnologija koja gleda kroz kamen

Tim predvođen Estrid Naver s Tehničkog sveučilišta u Danskoj primijenio je dvije vrste kompjutorizirane tomografije (CT) kako bi nedestruktivno ispitao Crnu ljepoticu.

Prva je rendgenska tomografija (X-ray CT), tehnologija uobičajena u medicini, koja je iznimno dobra u otkrivanju gustih i teških materijala poput željeza ili titana.

Druga, manje uobičajena metoda, je neutronska tomografija (Neutron CT). Ona umjesto rendgenskih zraka koristi neutrone za prodiranje kroz objekt. Neutroni bolje prodiru kroz gušće materijale i, što je ključno, izuzetno su osjetljivi na vodik - jednu od temeljnih komponenti vode.

Upravo je kombinacija ovih dviju tehnika omogućila revolucionarno otkriće skriveno unutar meteorita.

Foto: nasa

Skriveni džepovi drevne marsovske vode

Analizirajući mali, prethodno polirani uzorak veličine nokta, skeneri su otkrili nešto što je nadmašilo očekivanja. Unutar meteorita uočeni su takozvani "klastovi" - geološki termin za male fragmente stijena uklopljene unutar veće stijene.

Iako se za postojanje klastova u Crnoj ljepotici znalo desetljećima, nova tehnologija otkrila je posebnu vrstu koja dosad nije bila dokumentirana na ovaj način.

Riječ je o klastovima željezovog oksihidroksida bogatim vodikom (H-Fe-ox). Ovi grozdovi bogati vodikom činili su otprilike 0,4 posto volumena testiranog uzorka. Iako se to može činiti kao zanemariva količina, kemijska analiza pokazala je da ti sićušni komadi stijene sadrže do 11 posto ukupnog sadržaja vode u uzorku.

Sam meteorit ima procijenjeni udio vode od oko 6.000 dijelova na milijun (ppm), što je iznimno visoka vrijednost za planet koji je danas gotovo potpuno suh.

Potvrda o plavom Marsu

Ovo otkriće pruža izravan dokaz o postojanju tekuće vode na površini ili unutar kore Marsa prije više milijardi godina. Ono nadopunjuje i potvrđuje nalaze koje je prikupio rover Perseverance u krateru Jezero, iako Crna ljepotica potječe iz potpuno drugog dijela Marsa. Ta veza dokazuje da je voda vjerojatno bila široko rasprostranjena na ranom Marsu, a ne ograničena na izolirana područja.

Ovi nalazi sugeriraju postojanje hidrotermalnih sustava - okruženja koja se na Zemlji često povezuju s nastankom života - još prije 4,45 milijardi godina. Istraživači se nadaju da će se ista nedestruktivna tehnika moći primijeniti i na buduće uzorke koje će misije vratiti s Marsa, omogućujući nam da bez uništavanja dragocjenog materijala saznamo još više tajni o vodenoj prošlosti našeg planetarnog susjeda.

