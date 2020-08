A1 uvodi nove tarife i popuste za povezivanje korisnika i usluga

<p>Korisnici telekom usluga u 'korona vremenu', osim velikih brzina i kvalitete mreža, od telekom operatora očekuju i jednostavnost, fleksibilnost te uštede, za što je potreban i novi pristup korisnicima i njihovim potrebama, istaknuli su u srijedu na konferenciji za medije tvrtke A1 Hrvatska.</p><p>- Prateći iskustva i potrebe korisnika u proteklih nekoliko mjeseci 'korona vremena', u A1 Hrvatska smo uočili da uz ostalo sve više očekuju i transparentnost u ponudama bez skrivenih troškova i mogućnosti upravljanja svojim računima - naglasila je na konferenciji glavna direktorica za privatne i male poslovne korisnike A1 Hrvatska<strong> Ivana Marković.</strong></p><p>To im je, kako je dodala, potvrdilo i istraživanje iz srpnja ove godine koje je za taj telekom provela agencija Ipsos na uzorku od 406 ispitanika od 18 do 60 godina u cijeloj Hrvatskoj, a po kojemu se više od 91 posto ispitanih izjasnilo da želi transparentnu ponudu bez skrivenih troškova.</p><p>Njih 88,2 posto želi jednostavnost pri aktiviranju i deaktiviranju usluga u skladu s njihovim trenutnim potrebama, dok ih je 81 posto reklo da im je važno da mogu samostalno u aplikaciji ili na portalu upravljati tarifama i opcijama.</p><p>Mogućnost ostvarivanja dodatnih pogodnosti za povezivanje više usluga prioritet je za više od 86 posto ispitanika. </p><p>- Naša istraživanja tijekom epidemije koronavirusa potvrdila su nam i da su se korisnici dosta dobro prilagodili situaciji te da se i oni digitalno transformiraju i znaju što žele. Stoga smo tome i prilagodili novu ponudu i time gradimo novi pristup tržištu i korisnicima, a prvi smo telekom operator na hrvatskom tržištu koji sada uvodi mogućnost povezivanja više usluga, i mobilnih i fiksnih, bez ugovorne obveze - naglasila je Marković. Pojasnila je da se povezivanjem A1 korisnika i usluga u Mozaik mogu ostvariti uštede na računima, pa se tako povezivanjem četiri usluge (s ili bez ugovorne obveze) može ostvariti 120 kuna popusta.</p><p> A1 Hrvatska, uz ulaganja i razvoj fiksne optičke infrastrukture, od sada nudi i brzine fiksnog interneta do 1 Gbit/s, istaknula je Marković, iznoseći i podatak da taj telekom trenutno pokriva 550 tisuća kućanstava u zemlji tom infrastrukturom. Na hibridnoom (HFC) pristupu već u osnovnom paketu omogućili su brzine od 200 Mbit/s.</p><p>Najavila je da A1 Hrvatska i dalje nastavlja s digitalizacijom društva i gospodarstva, kao i razvojem fiksne i mobilne mreže, uz zaključak da su zahvaljujući digitalnoj transformaciji svog poslovanja prvi put zaokružili kompletan razvoj proizvoda i usluga s naglaskom na tržišne promjene, potrebe korisnika i digitalne kanale i to sve u samo nekoliko posljednjih mjeseci.</p><p>Korisnici fiksnih usluga sada su dobili jednostavniju ponudu TV sadržaja u tri paketa - Obiteljski, Filmski i Sportski koje mogu mijenjati svaki mjesec bez dodatne naknade. Sama TV usluga dobila je novo interaktivno sučelje, pa se i iz njega može pristupiti i YouTubeu. </p><p>Nove mobilne tarife (Mala, Dobra, Savršena i Bezbrižna) sadrže neograničene minute razgovora prema svim mrežama, a Savršena i Bezbrižna i neograničen internetski promet. Uz to, korisnici mogu mijenjati lokaciju Homebox usluge za korištenje interneta, bez najave i dodatne naknade uz neograničen internet i brzinu do 200 Mbit/s.</p>