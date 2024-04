Osječki gimnazijalci prijavili su se treći put: U Školi budućnosti došli smo i do pobjede...

Ovaj projekt dokazao je da je ovakav način rada puno korisniji za učenike. Kroz godine rada sam uočila da učenici jako dobro reagiraju na ovakvu nastavu i da su posebno motivirani kada rade u timu. Međutim, u redovnoj nastavi ima jako puno problema, od broja učenika u razredu, opreme, prostora i u konačnici vremena koja nam je dostupno za obradu određenog dijela gradiva. Ali definitivno smatram da je ovaj projekt pokazao kako bi trebala izgledati škola budućnosti i čemu trebamo težiti, kaže nam Jelena Radlović, nastavnica informatike u I. gimnaziji Osijek.

Foto: Privatni album

Ona je svoje učenike još u prvoj sezoni uključila u STEMwave Školu budućnosti, projekt tvrtki STEMI i Infobip, uz podršku A1. Učenici i nastavnici mentori kroz timski rad, istraživanje te rješavanje problema rade na projektima iz područja robotike, umjetne inteligencije, programiranja i drugih STEM područja.

'Innovation Day je sve promijenio'

Jelena Radlović ispričala nam je kako je njezin tim došao do pobjede u prošloj sezoni. Za projekt je saznala preko društvenih mreža i odmah su joj se svidjeli svi ciljevi projekta. Njezini učenici u Školi budućnosti sudjeluju od samog početka, a lani su stigli i do pobjede.

- Pobjednici u prošloj sezoni u kategoriji robotika i automatizirani sustavi su jedna lijepa pozitivna priča. Tim je sastavljen u sezoni prije. Bile su dvije učenice iz istog razreda pa sam im dodala još dva učenika i međusobno se nisu poznavali. Kako se učenici prije nisu poznavali, trebalo je dosta vremena da se malo upoznaju i na kraju prve sezone nisu uspjeli izraditi chatbota kakvog su željeli pa su bili razočarani. Ali sve se promijenilo kada smo otišli na Innovation Day u Zagreb (završna priredba u projektu). Postali su izrazito motivirani i pri povratku su mi rekli da su odlučili da će sljedeće godine biti na pozornici u Zagrebu - govori Jelena.

Foto: facebook/srednja škola glina

Razvoj IT sektora u Osijeku

U sljedećoj sezoni su odabrali novu temu - robotika i automatizirani sustavi.

- Svi članovi tima su dali sve od sebe i nakon puno sati provedenih zajedno na kraju su i pobijedili. Ta pobjeda je utjecala jako na njihovo samopouzdanje i sve ih je dodatno motivirala za STEM područje, kao i ostale učenike naše škole - dodaje.

Na pitanje što sudjelovanje u Školi budućnosti znači za nju, Jelena Radlović ističe mogućnost suradnje tehnološke industrije i škola jer je, zbog brzog razvoja tehnologije, teško držati korak u učionici.

Foto: Stemi

- Razvila sam brojna znanja i vještine, od programiranja do 3D modeliranja. Mentorstvo me potaknuo da razvijem komunikacijske vještine kako bih što bolje mogla usmjeriti svoje učenike na razmišljanje izvan okvira. Nadam se da ćemo još dugo biti dio STEMwave zajednice i u budućnosti imamo planove za dodatno proširenje i daljnju implementaciju. Uvođenjem fakultativne nastave želimo našim učenicima omogućiti da steknu nova znanja i vještine budućnosti kako bi ih što bolje pripremili za fakultet i u konačnici za tržište rada. Zbog rasta IT sektora u Osijeku dodatno smo motivirani da našim učenicima osiguramo kvalitetnu i suvremenu nastavu koristeći se najnovijim tehnologijama te razvoj različitih vještina koje će im pomoći u budućnosti. Projekt STEMwave nam osiguravana upravo takav inovativan, suvremen pristup najnovijim tehnologijama koji želimo omogućiti svojim učenicima - zaključila je osječka nastavnica.